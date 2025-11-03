Cortes de tráfico en Cartagena por la construcción de una nueva rotonda en el Camino del Sifón Dará acceso a San Cristóbal y Los Dolores

LA VERDAD Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:24 Comenta Compartir

El Camino del Sifón tendrá una nueva rotonda de acceso a la Barriada San Cristóbal y Los Dolores. La construcción de dicha glorieta, según informó este lunes el Ayuntamiento de Cartagena, obligará a cortar el tráfico a partir de este martes en la vía que va hacia esta zona residencial, sin afectar a la circulación de vehículos en el propio Camino del Sifón que une Las Tejeras de Cartagena con Santa Ana.

Se va a cortar al tráfico el tramo de calle Pino Canario que discurre desde la intersección con calle Caserío Buen Retiro hasta el Camino XIV del Sifón con motivo de las obras. Así, el tráfico rodado por Camino XIV del Sifón sentido Carretera de Murcia a Carretera RM-F36 y viceversa no se verá alterado, salvo restricciones de tráfico discrecionales que un momento determinado puedan producirse según la evolución de las obras.

Además, a partir de este miércoles, darán comienzo las obras para la instalación de un tramo de carril bici y que afectará a la zona de acera peatonal que va desde avenida Pío XII a partir del puente de Quitapellejos, hasta la intersección de calle Real con Tolosa Latour sentido a Paseo Alfonso XII. El tráfico rodado no se verá afectado salvo momentos puntuales en los que la maquinaria de obra tenga que invadir la calzada. En todo caso las obras se efectuarán en el intervalo horario de las 08.00 a las 13.00 horas.

Por último, desde este lunes y hasta el jueves, la zona infantil de juegos del parque de Los Juncos, va a permanecer cerrada con motivo de la realización de obras para la mejora y reacondicionamiento de las instalaciones.