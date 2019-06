La corporación de Cartagena costará un 21% más pese a no subir los salarios Concejales de Cs, PP y PSOE, reunidos el pasado jueves en la Junta de Gobierno Local. / a. c. Los ediles con dedicación exclusiva llegan al tope permitido de dieciocho, en un mandato donde el Ejecutivo tendrá a tiempo completo a trece personas EDUARDO RIBELLES Domingo, 30 junio 2019, 08:53

Tener quince concejales en el gobierno, cuando antes solo había seis, hará que el coste anual de la corporación en el Ayuntamiento se encarezca. Además, los grupos de la oposición necesitan equipos que ejerzan su función de control a tiempo completo, y eso cuesta dinero. Así, de los 27 ediles, 18 tendrán dedicación exclusiva completa, el máximo autorizado para un ayuntamiento con ese número de representantes electos. Y no ha sido fácil descartar a un par de ellos para no pasar el límite. Así, el coste de esta partida de Personal pasará de 1.035.000 a 1.260.0000 euros, lo que representa un 21% más.

No hay aumentos de sueldo a la vista, pero el número de representantes que dedicarán todo su tiempo de trabajo a los quehaceres municipales, tanto en el gobierno como en la oposición, sube de 14 a 18. La alcaldesa, Ana Belén Castejón (PSOE), cobrará igual que antes. Pero, en el nuevo ejecutivo, hay otros 14 ediles, de los que 12 trabajarán en régimen de exclusividad. Castejón mantendrá su sueldo. A principios de legislatura era de 65.000 euros. Fuentes de la alcaldía dijeron que no podían calcular la actualización del mismo, que en cualquier caso no pasará de los 70.000. Por debajo de ella hay ocho personas con área propia. Noelia Arroyo (Bienestar Social) renunció a cobrar un euro más que el resto, pese a que ejercerá como vicealcaldesa. De esta forma, la líder del PP quiso evitar cualquier paralelismo con lo sucedido en 2015, cuando José López (MC) y Castejón pactaron tener el mismo sueldo durante cuatro años, pese a que cada uno iba a ser alcalde solamente dos. El pacto se rompió en septiembre de 2017 cuando Castejón, ya como primera edil, expulsó a López del equipo de gobierno.

Arroyo (Bienestar Social) cobrará 60.134, como María Casajús (Infraestructuras), Diego Ortega (Participación Ciudadana y Esperanza Nieto (Hacienda), también del PP. Igual salario percibirán Juan Pedro Torralba (Seguridad Ciudadana), Irene Ruiz (Educación) y David Martínez (Patrimonio), del PSOE. También está previsto que Manuel Padín cobre eso mismo. Por debajo de ellos habrá seis ediles delegados, pero solo cuatro tendrán el sueldo completo por ejercer esa labor. Se trata de Cristina Mora (Proyectos Europeos) y Cristina Pérez (Empresa), del PP; María Amoraga (Contratación), de Ciudadanos; y Alejandra Gutiérrez (Transparencia y Administración Electrónica), del PSOE. Cada una recibirá 49.417 euros.

Ajuste en PP y PSOE

Fuentes de la alcaldía indicaron que no pasarse del tope de ediles liberados y moderar el presupuesto de personal en este capítulo no ha sido fácil. Para conseguirlo, PP y PSOE han pedido a uno de sus ediles que renuncie a la dedicación exclusiva. En el caso del PP, el elegido es Carlos Piñana, que ejercerá de concejal de Cultura, en el área de David Martínez, solo con media dedicación exclusiva. Eso le permitirá compatibilizar su tarea con la de Catedrático en el Conservatorio Superior de Música de Cartagena y también, si puede, mantener su actividad de guitarrista de flamenco.

La socialista Mercedes García, última en llegar a la Corporación, tras la renuncia de Manuel Mora, del PSOE, ya ha aceptado compatibilizar su labor como edil delegada de Servicios Sociales con el cobro de una pensión. Esta fórmula no es nueva. La utilizaron Antonio Calderón (PP), en la pasada legislatura, con los populares en la oposición, y Alonso Gómez López (del mismo partido), cuando era concejal de Gobierno en la etapa de Pilar Barreiro. También María José Roca, en la misma época de mayorías holgadas de este partido, prefirió conservar su trabajo a media jornada en la concesionaria del aparcamiento de la ORA y cobrar por asistir al Pleno.

La renuncia de estos dos ediles a la exclusividad permitirá respetar escrupulosamente el reglamento en la asignación de dedicaciones exclusivas a la oposición. El ejecutivo tripartito ha querido ser exquisito en su cumplimiento. Por eso, cada uno de los tres grupos situados fuera del gobierno tendrá un portavoz con sueldo de concejal de área y el más numeroso, MC, contará con dos, que cobrarán como si fueran concejales delegados.

En el caso del partido con más representantes en la oposición, José López ejercerá como portavoz y cobrará 60.134 euros y Jesús Giménez Gallo e Isabel García serán sus ayudantes, por 49.417 euros cada uno. Gonzalo Abad se llevará lo mismo que López, como portavoz de Vox, y Pilar Marcos representará a Unidas Podemos IU-V Equo, con el mismo cometido y salario.

Los rasos, a 13.917 euros

El exedil del PP, ahora en las filas de MC, Enrique Pérez Abellán encabeza la lista de los concejales de la oposición que cobrarán un fijo anual por asistencia al Pleno (13.917 euros) y a otras reuniones. En su mismo caso están sus compañeros de partido María José Soler, Ricardo Segado, María Dolores Ruiz Álvarez y Aránzazu Pérez Sánchez. También Pilar García, de Vox, y Aroha Nicolás, representante de Izquierda Unida-Verdes en la lista de Unidas Podemos.