«La copla siempre fue un estilo musical que rodeó a todo el país»

Sergio Díaz Oliveros, cantante
Domingo, 4 agosto 2019

Sergio Díaz Oliveros nació el 29 de agosto de 1990 en Sevilla, y actualmente vive 'a caballo' entre su comunidad natal y Murcia. Pasó toda su infancia en Lora del Río, hasta que volvió a la capital hispalense para realizar sus estudios universitarios como maestro de Primaria. Desde pequeño ha mostrado su pasión por la música. Fue en 2013 cuando se presenta a un 'talent show' de copla.

-¿Sigue la copla interesando al público?

-La copla sigue más activa de lo que creemos. Es verdad que es para un público más mayor, pero entre ellos hay quienes no lo son y siguen interesados por este patrimonio artístico y cultural de nuestro país. Este público hace que quizás salten generaciones pero como buenos abuelos y abuelas inculcan a sus nietos este género del cual disfrutan... la pregunta es: ¿quién no ha cantado 'María de la O' alguna vez en su vida?

- Fuera de Andalucía, ¿cómo ve la relevancia de la copla?

-La copla siempre fue un estilo musical que rodeó a todo nuestro país, aunque su decadencia hizo que desapareciese de forma rotunda. Siempre hubo quien no la olvidó; por sus recuerdos, sus gustos, o sus cantes... y gracias a dos programas televisivos recientes en Andalucía y Castilla-La Mancha, volvió a revivir algo que estaba muy escondido.

-¿Y en Murcia, estando tan cerca?

-Los caracteres son muy parecidos, ya lo sabemos... una limitación regional no nos cambia el gusto de forma radical. Se celebran muchas galas a lo largo del año por toda la Región de Murcia, los pueblos que más uso hacen de la copla son Lorca, Águilas... y, además, decir que el público es bastante agradecido.

-¿Qué le ha aportado el paso por diferentes programa de televisión?

-Me han hecho crecer como artista. Anteriormente, mi forma de disfrutar de la música era entre amigos, en ferias... y con esto pude conocer mi voz, mis limitaciones, educar la garganta; a parte de ser un escaparate musical nos ayuda a formarnos y a afianzar muchísimos conocimientos que antes eran exentos a nosotros.

-¿Tiene algún tipo de manía antes de una actuación?

-Manías en sí no tengo, me gusta controlar la alimentación e intentar no comer ante de las actuaciones y merendar ese mismo día un plátano, parece ser que el potasio me da más fuerza...

-Cantante ¿se nace o se hace?

-Pues se dice que todo el mundo si quisiera, podría cantar... pero yo creo que esto nace solo... son gustos, declinaciones... desde que tengo noción en este mundo estoy cantando. Ya lo hacía desde muy pequeño y al igual que corremos tras un balón por pasión, leemos libros por placer, nos miramos al espejo por presumidos... el cantar es algo innato de la persona que nace en ti.

-¿Qué siente cuando canta?

-Cuando canto siento placer, el sentimiento de poder compartir con todos los oyentes lo que quiero transmitir y mi pasión por cantar. Hay una controversia que aparece cuando cantamos y es que siempre no disfrutamos, cada uno conocemos nuestras limitaciones y hay veces que no estamos cien por cien, con lo cual cuando se canta existe una preocupación unida a la emisión de la voz.