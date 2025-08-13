La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un grupo de voluntarios realiza una limpieza en el palmeral de La Azohía. J. M. Rodríguez / AGM

Convocada una protesta este sábado en defensa del palmeral de La Azohía

LA VERDAD

Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:11

La Asociación Adela SOS-La Azohía ha convocado para el próximo sábado a las 20.00 horas, una manifestación contra la urbanización del Campo del Alacrán y el Palmeral de San Ginés. La marcha partirá desde el puesto de socorristas de la playa de San Ginés y tiene como objetivo reclamar que, en lugar de construir en este espacio, se cree un gran parque público que preserve su valor ambiental y paisajístico.

Desde la asociación recuerdan que ambos parajes han resistido las presiones urbanísticas desde la llegada del turismo nacional en los años 70. «Queremos recordar que la alcaldesa, Noelia Arroyo, se comprometió en 2024 con la plataforma a buscar soluciones para la protección del Palmeral. Sin embargo, la única noticia desde el Ayuntamiento es la continuidad del proyecto de construcción, mediante la presentación de una Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada, sin trámite de exposición pública», denunciaron.

Esta cita forma parte del calendario de actividades reivindicativas que Adela desarrolla durante el mes de agosto. El pasado sábado se celebró el 'Abrazo al Agua' en la playa de San Ginés; el día 24 habrá una concentración para pedir que el antiguo cuartel se convierta en espacio público; y el 30 de agosto se llevará a cabo una jornada de limpieza del palmeral seguida de una merienda.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apagan un incendio con varios focos en la bajada del Puerto de la Cadena, en Murcia
  2. 2 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy miércoles 13 de agosto de 2025
  3. 3

    Crece la contratación de médicos sin el MIR ante el déficit de profesionales en la Región de Murcia
  4. 4 Vuelven a activar el aviso amarillo por lluvia y tormentas este miércoles en parte de la Región de Murcia
  5. 5 El ministro prevé que la línea de tren Murcia-Almería esté operativa en 2027
  6. 6

    Un reguero de publicaciones en redes sociales bajo la lupa: «En Torre Pacheco se ha desatado una guerra»
  7. 7 El tipo de parasol que deberías evitar utilizar este verano: puede costarte hasta 200 euros
  8. 8 El alcalde de Bilbao afirma que no quiere que su ciudad «se convierta en ningún pueblo del sur del Estado», en referencia a Torre Pacheco
  9. 9 Siete detenidos por robo con fuerza en una residencia de estudiantes de Murcia
  10. 10

    Pedro Benito: «Siento que es mi año, quiero darlo todo y ayudar al Murcia a subir»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Convocada una protesta este sábado en defensa del palmeral de La Azohía

Convocada una protesta este sábado en defensa del palmeral de La Azohía