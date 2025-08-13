Convocada una protesta este sábado en defensa del palmeral de La Azohía

LA VERDAD Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:11 Comenta Compartir

La Asociación Adela SOS-La Azohía ha convocado para el próximo sábado a las 20.00 horas, una manifestación contra la urbanización del Campo del Alacrán y el Palmeral de San Ginés. La marcha partirá desde el puesto de socorristas de la playa de San Ginés y tiene como objetivo reclamar que, en lugar de construir en este espacio, se cree un gran parque público que preserve su valor ambiental y paisajístico.

Desde la asociación recuerdan que ambos parajes han resistido las presiones urbanísticas desde la llegada del turismo nacional en los años 70. «Queremos recordar que la alcaldesa, Noelia Arroyo, se comprometió en 2024 con la plataforma a buscar soluciones para la protección del Palmeral. Sin embargo, la única noticia desde el Ayuntamiento es la continuidad del proyecto de construcción, mediante la presentación de una Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada, sin trámite de exposición pública», denunciaron.

Esta cita forma parte del calendario de actividades reivindicativas que Adela desarrolla durante el mes de agosto. El pasado sábado se celebró el 'Abrazo al Agua' en la playa de San Ginés; el día 24 habrá una concentración para pedir que el antiguo cuartel se convierta en espacio público; y el 30 de agosto se llevará a cabo una jornada de limpieza del palmeral seguida de una merienda.

Temas

Cartagena