El contrato podría encarecerse pronto El Ayuntamiento se plantea hacer un censo actualizado que recoja todas las zonas verdes, sus características y su superficie exacta EDUARDO RIBELLES Lunes, 24 junio 2019, 09:04

Técnicos municipales y responsables del contrato coinciden, conforme pasan los meses, en que hay que tomar medidas para adaptar el servicio de cuidado de las zonas verdes a las peculiaridades de Cartagena y conseguir que funcione como en principio fue concebido. Aunque parezca increíble, el principal defecto detectado es que el servicio se sacó a contratación sin tener como base un censo actualizado de los jardines que hay que mantener. Al no tener detalles de su número, su ubicación sus características y sus necesidades, se decidió primar en el contrato el número de plantas que había que poner por año y el precio, como principales argumentos de la puja para hacerse con el servicio, sin más limitación que lo que la ley dice sobre las bajas temerarias.

Los técnicos municipales esperan que el equipo de Gobierno se asiente para hacer algunas recomendaciones. Entre ellas, está la elaboración de ese índice o censo que permitirá saber cuántas zonas verdes abarcan los 720.000 metros cuadrados que tiene registrados el Ayuntamiento como jardines públicos y que tienen que ser objeto de mantenimiento.

Actúa-Acciona se hizo con la contrata al comprometerse a poner 3.983.197 ejemplares, sobre todo de plantas florales, por año. Pero el ritmo de 11.000 por día es difícil de cumplir y sus responsables ya piensan en plantear un canje de ese tipo de plantas ornamentales por otras, entre ellas algunas que se adapten mejor al intenso calor y a la falta de lluvia. No solo eso, también tienen previsto comentarle a los nuevos responsables políticos que vayan preparando una actualización al alza de lo que pagan por el mantenimiento. «Tenemos que ir hacia el modelo que hay en Murcia. Allí, el Ayuntamiento paga 13 millones al año por el mantenimiento de los jardines», indicaron,

Otro apartado que a día de hoy no se cumple es el de la geolocalización de los equipos. La empresa sí tiene los vehículos adaptados para que puedan ser localizados por GPS, pero no hay conexión ni fiscalización de sus recorridos desde ningún centro de mando en el Ayuntamiento. El despacho de la primera planta del edificio administrativo, que fue equipado con ordenadores y grades pantallas no se ha puesto en funcionamiento todavía. No solo fue ideado para controlar a los jardineros, sino también otros servicios como la limpieza viaria y la recogida de basuras, con una supervisión al segundo de los recorridos de cada uno de los equipos .