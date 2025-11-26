Consum abre este jueves su sexto supermercado en Cartagena Para principios de diciembre tienen previsto abrir una nueva tienda en la pedanía murciana de Torreagüera

LA VERDAD Miércoles, 26 de noviembre 2025

Consum abre este jueves un nuevo supermercado en Cartagena. Se trata del sexto supermercado de la cooperativa en la localidad, dónde ya contaba con 3 supermercados Consum (avenida Juan Carlos I, calle Montevideo y calle República Argentina) y dos franquicias Charter. Consum cuenta con más de medio centenar de tiendas en la Región de Murcia entre supermercados Consum (32) y franquicias Charter (19).

El nuevo supermercado se encuentra en la calle Santiago Ramón y Cajal, número 61, popularmente conocida como 'calle 18' y cuenta con más de 1.000 m2 de superficie. La tienda ofrecerá un amplio surtido de productos frescos con atención personalizada en pescadería, charcutería y carnicería, sección de fruta y verdura a granel, horno, perfumería y sección de mascotas, así como las marcas exclusivas Consum.

La Cooperativa ha contratado a 35 personas de la localidad y poblaciones vecinas para la puesta en marcha de este establecimiento. Consum mantiene de este modo su apuesta por la creación de empleo de calidad además de favorecer la proximidad entre el domicilio y el puesto de trabajo.

Para principios de diciembre, la cooperativa tiene previsto abrir un nuevo supermercado en la pedanía de Torreagüera, que será la tercera y última tienda que Consum abrirá en la Región de Murcia en 2025.

