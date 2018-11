Los constructores rechazan las Normas Transitorias y piden un nuevo Plan Urbano

Castejón solo acepta hablar con López Miras

Tal es el descontento que la alcaldesa, Ana Belén Castejón, manifiesta con los dirigentes de la Consejería de Fomento que ayer anunció que no piensa hablar más con ellos de planificación urbana. Ya no quiere como interlocutores ni a la secretaria general, Yolanda Muñoz, ni al consejero, Patricio Valverde . «Solo acepto hablar de urbanismo con el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, si es que quiere intervenir», apuntó. Tras su reunión con los empresarios, dejó claro que no se conforma con el apoyo explícito de los representantes locales y comarcales de la patronal. El martes avanzó que quiere que el líder regional de los empresarios, José María Albarracín, se pronuncie sobre la actuación del Gobierno regional en este tema y ayer repitió esa exigencia.