La constructora MGM levantará el pabellón de visitantes del Anfiteatro de Cartagena

La constructora de La Aljorra MGM, habitual contratista del Ayuntamiento de Cartagena, será la empresa que finalmente construirá el pabellón que servirá de acceso al ... Anfiteatro Romano durante toda la fase de excavaciones. Así lo avanzaron fuentes municipales consultadas por este periódico. La compañía ha presentado la mejor oferta técnica —22 puntos sobre 25— al incorporar un reportaje fotográfico de arquitectura de la obra terminada. Su propuesta económica, por otra parte, está valorada en 369.939,37 euros IVA incluido, una cifra ligeramente inferior al presupuesto de licitación fijado en 373.676,13 euros.

El contrato, cuyo plazo de ejecución es de seis meses, permitirá levantar una infraestructura concebida para ordenar el flujo de visitantes del programa 'Abierto por obras', que posibilita recorrer el yacimiento mientras avanzan las tareas de recuperación del monumento. Todo ello se oficializará durante la Mesa de Contratación que se celebra este lunes y en cuyo orden del día también figuran como platos fuertes los expedientes para la remodelación del entorno de la Morería Baja o el nuevo servicio de bicicletas públicas de alquiler.

El perfil de MGM ha pesado en la valoración técnica del Ayuntamiento. La mercantil no solo ha ejecutado intervenciones recientes de relevancia a nivel local como la rehabilitación del antiguo Hotel Peninsular —hoy cuartel de la Policía Local del casco histórico— o la reforma del restaurante del Parque Torres –que actualmente continúa desarrollando–, sino que además cuenta con experiencia en la recuperación del propio Anfiteatro. Un bagaje que, de hecho, le sirvió para obtener en mayo la adjudicación por parte del Ministerio de Vivienda de la nueva fase de excavaciones valorada en 2,3 millones de euros. En lo que respecta al futuro pabellón de visitantes, esta estructura provisional diseñada por los arquitectos Andrés Cánovas y Nicolás Maruri se ubicará en el espacio abierto frente al antiguo pabellón de autopsias del Hospital de Marina, en la calle Doctor Fleming. Será una estructura ligera, de baja cota y mínima interferencia visual con su entorno BIC, construida con paneles hidrófugos, madera y elementos metálicos. Contará con aseo accesible, área de venta y almacenamiento, zonas ajardinadas y un espacio de recepción para visitantes.

La instalación forma parte de una estrategia municipal que busca mantener abierto el yacimiento durante todo el proceso de excavación, al tiempo que se garantiza la seguridad y se facilita la interpretación de los trabajos arqueológicos en curso.

El objetivo final es que, de cara a la segunda mitad del año que viene y coincidiendo con el 25 aniversario de Puerto de Culturas, los primeros visitantes estén disfrutando de este recinto perfectamente habilitado.

La construcción del pabellón coincide con la ejecución de dos fases clave del proyecto global del Anfiteatro y la Plaza de Toros. La fase III, valorada en un millón de euros y cofinanciada por el programa estatal del 1,5% Cultural y el Ayuntamiento, abordó la excavación del graderío entre los ejes principales, la conservación de estructuras del siglo I y la recuperación del sector exterior del antiguo coso.

En paralelo, la fase IV —adjudicada recientemente por 2.332.860 euros— se centrará en la recuperación del cuadrante noroccidental, la portada principal del anfiteatro y el doble anillo de la plaza de toros. Su ejecución se desarrollará durante los próximos 18 meses.

El Gobierno municipal tiene mucha carne puesta en el asador con este proyecto que consideran de la máxima prioridad. Confían en que el Anfiteatro, como elemento tractor con el que muy pocas ciudades del mundo cuentan, se convierta en un nuevo revulsivo. Un polo que ayude a internacionalizar la marca turística de Cartagena como ciudad vinculada a la arqueología que renace sobre las ruinas de su pasado púnico y romano.

En el avance de esta apuesta de ciudad están jugando decisivamente la atracción de fondos del Estado, que hasta el momento no han parado de poner ese músculo financiero sin el cual el Anfiteatro no estaría saliendo adelante y sin los que no estaría emergiendo de nuevo a la luz tras siglos y capas de historia que lo han mantenido sepultado.

Unas últimas semanas de trabajo de campo marcadas por grandes hallazgos arqueológicos

La construcción del pabellón de visitantes llega también en un momento dulce para los arqueólogos. Recientemente el equipo multidisciplinar dirigido por el catedrático José Miguel Noguera y el arquitecto Andrés Cánovas, tras retirar en las últimas semanas una ingente cantidad de relleno acumulado bajo la antigua plaza de toros, mostraron a los medios de comunicación su último hallazgo de relevancia: un pasillo abovedado monumental que discurre bajo el muro de cerramiento romano descubierto también, como avanzó LA VERDAD, en los últimos meses.

La estructura recién destapado se localiza en el cuadrante occidental, el más próximo a la calle Gisbert, donde los arqueólogos centran actualmente sus trabajos. Allí se puede apreciar el alzado de un muro de arenisca que, según los expertos, permitirá vislumbrar con claridad la relación geométrica entre la elipse del Anfiteatro y la circunferencia del coso taurino, un paso importante para comprender la superposición de ambas construcciones.

En paralelo, continúa la excavación del podio —el paramento que separaba la arena de la cavea—, que conserva todavía la huella de los sillares apilados pese a la erosión. Entre las gradas de la plaza de toros siguen apareciendo nuevos muros romanos, y la intervención avanza desde la puerta grande hacia el antiguo pabellón de autopsias. Hacia el otro extremo de la elipse, los arqueólogos esperan descubrir en los próximos meses la 'porta triumphalis', contrapunto de la 'porta libitinensis', donde apareció el acceso a la fosa bestiaria.

El sector sureste del conjunto, que ya está excavado, se abrirá entonces al público mediante un circuito cerrado que comenzará precisamente en el nuevo pabellón de visitantes, cuyas obras, ahora sí, arrancarán en las próximas semanas con el objetivo de poner el Anfiteatro Romano de nuevo al alcance de todos los cartageneros.