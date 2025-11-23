La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Área donde se ubicará el pabellón de visitantes del Anfiteatro, junto al antiguo recinto de autopsias del Hospital de Marina. Antonio Gil / AGM

La constructora MGM levantará el pabellón de visitantes del Anfiteatro de Cartagena

La mercantil aljorreña presentó una oferta económica valorada en 369.939 euros y obtuvo la puntuación técnica más elevada

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:59

La constructora de La Aljorra MGM, habitual contratista del Ayuntamiento de Cartagena, será la empresa que finalmente construirá el pabellón que servirá de acceso al ... Anfiteatro Romano durante toda la fase de excavaciones. Así lo avanzaron fuentes municipales consultadas por este periódico. La compañía ha presentado la mejor oferta técnica —22 puntos sobre 25— al incorporar un reportaje fotográfico de arquitectura de la obra terminada. Su propuesta económica, por otra parte, está valorada en 369.939,37 euros IVA incluido, una cifra ligeramente inferior al presupuesto de licitación fijado en 373.676,13 euros.

