La construcción del centro para asociaciones sociosanitarias de San Antón empezará en 2026 El edificio del antiguo centro de salud servirá para prestar atención y terapia a personas con alzhéimer y párkinson

El antiguo centro de salud de San Antón volverá a tener uso social después de años cerrado. El Ayuntamiento presentó este viernes el proyecto de rehabilitación del inmueble, que se convertirá en la sede compartida de Afal Cartagena, la Asociación de Párkinson y la asociación TP. El Gobierno local prevé llevarlo a la Junta de Gobierno en los próximos días y completar todos los trámites para adjudicar las obras antes de final de año, de manera que puedan comenzar en enero de 2026.

El proyecto ha sido elaborado por técnicos municipales del área de Infraestructuras, en colaboración con las tres entidades, para adaptar la distribución a sus necesidades y asegurar un uso equilibrado del edificio. La alcaldesa, Noelia Arroyo, destacó que supondrá una inversión de 1,64 millones de euros, financiados con recursos propios del Ayuntamiento y el apoyo de las diferentes entidades sociales en lo que se refiere al equipamiento.

El inmueble tiene 971 metros cuadrados construidos en una parcela de 1.083 metros, y se organizará en tres locales. Afal dispondrá de la planta baja y la primera planta, donde pondrá en marcha un centro de día con 40 plazas para personas con alzhéimer y otras demencias. La Asociación de Párkinson y TP ocuparán dos locales en la planta baja, con dependencias para terapias, talleres y atención a usuarios y familias. Las tres entidades compartirán las salas polivalentes y espacios exteriores comunes.

En total, el edificio contará con más de 40 dependencias entre salas de actividades, despachos, almacenes, vestuarios y aseos. Las principales serán un comedor de 63 metros cuadrados, una zona de descanso de 66 metros cuadrados y varias salas de actividades de hasta 90 metros cuadrados. Además, dispondrá de tres baños geriátricos adaptados, seis aseos, un vestíbulo central y distribuidores. El proyecto incluye también un patio interior y varias terrazas para actividades al aire libre, que complementarán la oferta asistencial y terapéutica.

