El Consistorio de Cartagena anuncia medidas para apoyar a jóvenes emprendedores

El gobierno local manifestó este sábado su compromiso para poner en marcha acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de los más de 11.000 trabajadores autónomos del municipio de Cartagena. Así lo anunció la alcaldesa Noelia Arroyo, tras mantener una reunión con el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), Francisco Casado, a la que también asistió el concejal de Empleo y Formación, Álvaro Valdés.

Entre los primeros pasos previstos figura la elaboración de un diagnóstico actualizado sobre la situación de los autónomos en la ciudad y la puesta en marcha de iniciativas destinadas a impulsar el emprendimiento entre jóvenes, una de las líneas prioritarias de ATA.

El objetivo es reforzar la estrategia de apoyo a quienes quieren formar parte del tejido emprendedor local. En este sentido, el concejal de Empleo explicó que «el Consistorio viene desarrollando medidas destinadas a facilitar la actividad económica, como la aplicación de la cuota cero para nuevos autónomos dentro de las ordenanzas fiscales» y que, además, se trabaja de forma coordinada entre las áreas de Comercio, de Empresas y la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE) para simplificar trámites, ofrecer acompañamiento y generar un entorno más favorable para el crecimiento de pequeños negocios y nuevos proyectos.

Por su parte, Francisco Casado, dijo que «confirma la voluntad municipal de ocuparse y preocuparse por los autónomos de Cartagena». El presidente de ATA destacó que ambas entidades inician una colaboración que permitirá analizar el perfil del autónomo, detectar sus necesidades, ayudar a buscar soluciones y dinamizar su actividad.

