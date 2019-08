La CHS limpia y refuerza ramblas en 19 municipios con riesgo de sufrir riadas Maquinaria de la CHS en la rambla del Albujón, a la altura de la urbanización Bahía Bella, una de las zonas de Cartagena en las que ha actuado. / antonio gil / agm La Región está en alerta naranja por una gota fría que amenaza con dejar hasta 40 litros enuna hora, y que ayer entró por Cartagena DANIEL VIDAL y JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ Martes, 27 agosto 2019, 01:54

Persistentes lluvias acompañadas de granizo que podrán descargar hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora. Este es el panorama al que se enfrenta en las próximas horas la Región de Murcia a consecuencia de una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), un fenómeno popularmente conocido como 'gota fría' que obligó a activar ayer el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones de la Región de Murcia, una de las provincias que hoy se encuentran en alerta naranja por tormentas. El diluvio se esperaba para este martes, aunque las lluvias ya se dejaron ver ayer por la tarde en Cartagena y se desplazaron al Valle del Guadalentín y el Noroeste.

En el caso del Campo de Cartagena, el aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) establece una probabilidad de lluvias de entre el 40 y el 70 por ciento, desde las cero y las 15 horas de hoy.

La amenaza, que todos los años asoma sin remedio por estas fechas por el levante español, ha hecho reaccionar a instituciones como la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que este verano ha continuado acometiendo diversas actuaciones en las ramblas de la cuenca del Segura para «mejorar su capacidad hidráulica», detallan fuentes del organismo. En el caso de la Región de Murcia, la Confederación desarrolla un total de 37 actuaciones en 19 municipios. El objetivo, según las mismas fuentes, es «recuperar la funcionalidad hidráulica, disminuir los factores que alteran el régimen de corrientes y mejorar las condiciones medioambientales del entorno de los cauces y sus usos». El objetivo último de la CHS, en resumen, es tratar de evitar las riadas que suelen estar asociadas a estos episodios torrenciales, y que en la última década han dejado siete víctimas mortales (cinco en Puerto Lumbreras, en 2012, y dos en Los Alcázares, hace menos de tres años).

Los trabajos que lleva a cabo la CHS consisten fundamentalmente en la «eliminación de masa vegetal invasiva (principalmente la caña 'Arundo donax'), la estabilización y refuerzo de taludes, el refuerzo de márgenes mediante escolleras, y la recogida y gestión de residuos sólidos», detallan las mismas fuentes.

La CHS critica que la actual administración ha iniciado estas obras «tras años de abandono» por parte de los anteriores responsables de la gestión de la cuenca. Estos trabajos «se mantendrán de forma periódica con labores de mantenimiento para conservar y mejorar el estado de los cauces». Unas actuaciones que están motivadas, precisamente, por la falta de labores de mantenimiento durante los últimos años y por los daños producidos en cauces y ramblas en las últimas lluvias torrenciales. Las ramblas sobre las que actúa la CHS presentan principalmente «dos problemas», a juicio del organismo de cuenca. «En primer lugar, la proliferación de cañas y otras especies vegetales que disminuyen la capacidad de evacuación de los cauces. En segundo lugar, «arrastres de sólidos y árboles de gran porte que reducen el calado e incluso bloquean y desvían las aguas, produciendo daños en infraestructuras y campos de cultivo cercanos».

Tal y como destacó ayer la Confederación, a los trabajos ya explicados -que incluyen el paraje cartagenero de Bahía Bella, en la desembocadura de la rambla del Albujón- se unirán actuaciones puntuales de acondicionamiento y puesta en servicio de los caminos de servicio en coronación de motas, para incrementar la seguridad en el uso de estas zonas. Las actuaciones de la CHS no se circunscriben a los municipios de la Región de Murcia. También ha actuado en Albacete, Alicante y Almería.

Podemos exige mejoras en El Albujón y la Sierra Minera

En todo caso, el Grupo Municipal Podemos-IU-Equo denunció ayer que la rambla del Albujón sigue afectada, como el año pasado por estas fechas, por «la presencia de escombros de todo tipo, desde muebles a restos de coches, aceites, electrodomésticos, montañas de abono y plásticos provenientes de la agricultura y residuos de la construcción y demoliciones en vertederos ilegales».

La concejal Pilar Marcos advirtió sobre la falta de acondicionamiento de varias ramblas de la Sierra Minera, que arrastran metales pesados al Mar Menor. Y exigió al Ayuntamiento de Cartagena «que realice ya, con cargo al superávit de la empresa Hidrogea, las obras de canalización de pluviales para el Llano del Beal, para frenar las escorrentías que afectan a los vecinos y a las zonas ribereñas, por ejemplo el humedal de Lo Poyo.

Protección Civil pidió ayer a los conductores que «disminuyan la velocidad, extremen las precauciones y no se detengan en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua». En caso de tener que viajar, Protección Civil aconseja «circular preferentemente por carreteras principales y las autopistas». Recomienda no atravesar con el vehículo ni a pie los tramos inundados, y recuerda que no se debe tratar de salvar el automóvil en medio de una inundación. Para quienes se encuentren en el campo, pide alejarse de ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas y evitar atravesar vados inundados.