Conesa: «El PSOE está por encima de Pedro Sánchez e, incluso, por encima de Ana Belén Castejón» Diego Conesa, este mércoles, en Los Urrutias. / Antonio Gil / AGM El secretario general del PSRM no ve «mucho recorrido» al recurso de los ediles y dice que «actuaron mal» JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ Miércoles, 21 agosto 2019, 14:30

El secretario general del Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM), Diego Conesa, afirmó este miércoles que el recurso que presentarán los seis concejales de Cartagena expulsados del PSOE, por haber pactado con PP y Cs sin una consulta previa, tiene escasas posibilidades de prosperar. La razón es que los afectados no han roto el acuerdo y se han negado a entregar sus actas. «Creo que tiene poco recorrido» el escrito que presentarán la alcaldesa, Ana Belén Castejón, y el resto de ediles ante la Comisión de Ética y Garantías del PSOE federal, para que anule la decisión de la Comisión Ejecutiva Federal, comunicada este martes.

Durante una visita a Los Urrutias, donde se reunió con representantes vecinales acerca del deterioro del Mar Menor y de las localidades de esta zona de Cartagena, Conesa argumentó que la Comisión Gestora dejó «muy claro» que debían «dejar paso a otros concejales», porque se presentaron por el PSOE y este partido rechaza «un pacto que no tenía el visto bueno de la Ejecutiva regional, de la Ejecutiva nacional y de la militancia». Esto último, además, «era preceptivo». «Una vez que mantienen su decisión inequívoca de no entregar el acta y de mantener un pacto que no ha tenido el acuerdo de los demás, creo que tiene poco recorrido» su recurso, abundó el líder de los socialistas murcianos.

A pesar de esta cautela, porque «el órgano competente es la Ejecutiva Federal», Conesa habló en pasado de sus compañeros: «No son ya del Partido Socialista, no hay PSOE en el Ayuntamiento de Cartagena, pero hay mucho PSOE y muchos militantes en el municipio de Cartagena», dijo a preguntas de los periodistas. Y subrayó que la expulsión era previsible: «Yo creo que tenían asumido desde hace tiempo lo que han hecho mal».

En este punto, Conesa recordó que «la decisión de la expulsión de los seis compañeros» obedece, según la Ejecutiva Federal, a «no cumplir las normas internas del partido, no tener las autorizaciones para alcanzar un pacto y no tener conocimiento los órganos superiores del partido» que iban a aliarse con PP y Cs, para que no gobernara MC. «Y luego, además, por la petición expresa del partido de la ruptura expresa del pacto o bien la entrega de las actas», recalcó Conesa.

El secretario general del PSRM culpó de que, por primera vez en democracia, el PSOE no tenga grupo municipal exclusivamente a los expedientados. «El Partido Socialista no tiene representación en el Ayuntamiento de Cartagena porque los compañeros han decidido no entregar las actas, hecho que no compartimos pero que respetamos», declaró. Y quiso mirar al futuro, porque «a partir de ahora, el Partido Socialista, con sus más de mil militantes en el municipio de Cartagena, va a seguir trabajando en servir a la sociedad». Como muestra de fortaleza, y mientras la alcaldesa y su equipo se preparaban para ofrecer una rueda de prensa en un hotel de Cartagena, Conesa indicó que «el Partido Socialista en su conjunto, está hoy en Los Urrutias, con diputados, senadores, diputados regionales y miembros de la Ejecutiva regional, conmigo al frente, para seguir asumiendo compromisos». A su lado estuvieron, entre otros, la presidenta de la Comisión Gestora de Cartagena, Lourdes Retuerto, y el senador Joaquín López.

Elegidos «gracias al PSOE»

Conesa no ocultó que el panorama le causa «tristeza, como a todos los militantes de la Región», y que es «una situación desagradable, a la que nadie habría querido llegar». Sin embargo, haciendo valer su jerarquía, el líder del PSRM recordó a la alcaldesa y a los concejales que tienen sus cargos «gracias al PSOE». Incluso no dudó en mandar un recado directo a Castejón: «Quizás, con un mejor resultado electoral, y sobre todo con otro proceder el 15 de junio, no estaríamos en esta situación. Pero las situaciones hay que afrontarlas, en un partido que las ha afrontado muy difíciles en los últimos años. Solo hay que pensar en el 1 de octubre de 2016 cómo estaba el partido y cómo está ahora. El Partido Socialista está por encima de Pedro Sánchez, el Partido Socialista está por encima de Diego Conesa y el Partido Socialista está, incluso, por encima de Ana Belén Castejón».

Sobre los próximos pasos internos, anunció que la Comisión Gestora convocará unas elecciones primarias para elegir al nuevo secretario general en Cartagena, así como un congreso para «definir las políticas de los próximos cuatro años». La idea es tenerlo todo acabado en dos meses, aunque el calendario lo marcará si hay elecciones nacionales «el 10 de noviembre».

Por último, deseó «suerte» a los concejales y la regidora, y les pidió que «apliquen políticas de progreso» y que se dirijan con «rectitud y respeto institucional». Desde fuera del Palacio Consistorial, los socialistas estarán vigilantes y serán «rigurosos» para que se cumplan «esas políticas, que ya no son propiamente del PSOE». A nivel regional, el partido se volcará en reivindicar al Ejecutivo de PP y Cs «el desamiantado de los colegios públicos, mejorar las residencias y centros de salud y la sanidad en general, y también las carreteras secundarias».

Además, en el ámbito nacional, Conesa trabajará para «que se hagan realidad, en los próximos meses y años, los compromisos que adoptó el Gobierno de España», tomados, recordó sobre sí mismo, «cuando yo era delegado del Gobierno».