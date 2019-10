«Conesa se la tenía guardada a Castejón por ser 'susanista'»

-¿Qué tal se lleva con Ana Belén Castejón?

-Tenemos relación profesional basada en la lealtad y el respeto.

- ¿Afecta al trabajo del equipo de gobierno la expulsión del PSOE de ella y sus cinco ediles?

-La procesión va por dentro. Imagino que están afrontando esta situación lo mejor que pueden. Pero desde el primer momento, Ana Belén nos manifestó que habían llegado demasiado lejos en este pacto, que este gobierno es sólido y se mantendrá hasta el final por Cartagena. Yo la veo fuerte y le agradezco su valentía, su lealtad, su respeto, su claridad y la manera de expresarnos en qué situación quedan.

-¿Pero afecta a su día a día?

-No. Además, vigilaremos que no le pongan zancadillas para castigar a Cartagena. Pedro Sánchez y Diego Conesa han preferido jugar con la estabilidad municipal por sus líos internos. Se la tenían guardada por ser 'susanista' y, junto con la acritud hacia el PP, han preferido cargarse a una rival y que se produzca un hecho insólito en la historia de la democracia, que es la pérdida de representación socialista en el Ayuntamiento de Cartagena. Lo que me llama la atención es que busquen excusas para expulsarlos, porque no han tenido reparos en pactar con independentistas en cuarenta municipios de Cataluña y, en el último momento, pactar para robarle la alcaldía al PP en Lorca. Ellos han demostrado que lo primero es el PSOE y para nosotros, Cartagena.

- La oposición considera tránsfugas a los seis ediles expulsados del PSOE. Y MC se ha dirigido a la dirección nacional del PP para denunciarlo. ¿Son tránsfugas?

-Tránsfugas son los que se van de su partido. Aquí los han expulsado. De Cartagena se ha ido el PSOE, no sus concejales. De hecho hicieron muchos sacrificios personales para que no se consumara la expulsión. Y Diego Conesa les prometió que si hacían lo que él decía no los expulsaría del partido. Y mintió. No es de fiar.

- Para usted, la prioridad es Cartagena.

-Sí, claro.

-¿Habría desobedecido a su partido en caso de haberle impedido un gobierno a tres con PSOE y Cs?

-Decía antes que me puedo permitir el lujo de decir que soy de Cartagena antes que militante porque soy del PP. El único partido que entiende este tipo de cosas es el mío. El PSOE sigue instalado en el 'no es no' y esto, en España, va de otra cosa ya.

-¿Cómo tendría que estar Cartagena dentro de cuatro años a los ojos de su futura alcaldesa?

-Cartagena es una gran ciudad, moderna, abierta y capital turística. Trabajo con un proyecto de segunda gran transformación, con una Agenda 2030, y mi idea es compararme con otras grandes ciudades del Mediterráneo. Muy pocas ciudades tienen nuestro puerto, nuestra zona industrial, cuarenta kilómetros de costa que vamos a mejorar y con zona protegidas de ensueño, así como una universidad politécnica de las más importantes de España. Esas son nuestras oportunidades de futuro y hay que aprovecharlas.

-¿Hay bicefalia en el PP con usted de vicealcaldesa y Joaquín Segado de secretario general?

-Segado se encarga de todo lo relacionado con el partido y yo, del Ayuntamiento. Hablamos continuamente y tenemos una buena relación.

-¿Qué le parece que la exalcaldesa Pilar Barreiro reclame al Ayuntamiento los 75.000 euros de su defensa judicial en la 'Púnica'?

-Que está en su derecho, si así lo considera. Del mismo modo que la Asesoría Jurídica Municipal tiene la obligación de velar por los intereses del Ayuntamiento.