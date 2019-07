Conciertos y fiestas se repartirán por toda la ciudad para evitar la concentración de ruidos Arroyo, Mora, López Escolar y el secretario general de Hostecar, Rafael Candel, ayer en el Palacio Consistorial. / pablo sánchez / agm Hosteleros y vecinos acordarán un calendario con el Ayuntamiento en un mes y negociarán después la ordenanza EDUARDO RIBELLES Jueves, 25 julio 2019, 01:09

Tres meses después del conflicto que redujo la programación festiva de las Cruces de Mayo y transcurrida una semana de la cancelación de la Plaza de San Francisco como escenario de La Mar de Músicas, el Ayuntamiento y los hosteleros han decidido que lo mejor es buscar el mayor número de emplazamientos céntricos y equipados para acoger ese tipo de eventos y hacer un calendario para que todos acojan alguno y ninguno concentre demasiados. El objetivo es mantener la actividad cultural de una ciudad que quiere ser potente turísticamente pero con el mínimo de molestias para los vecinos.

El presidente de la patronal hostelera Hostecar, Juan José López Escolar, recordó ayer a la entrada a una reunión en el Palacio Consistorial sus quejas por los perjuicios que la suspensión y el traslado de conciertos suponen para los negocios de su sector. Ademas, la organización a la que representa prácticamente había roto relaciones con el Ayuntamiento tras los desencuentros que le llevaron a desvincularse de la organización de las Cruces de Mayo, hace ocho semanas. A la salida de la reunión con la alcaldesa, Ana Belén Castejón y la vicealcaldesa, Noelia Arroyo, su talante era muy diferente. En primer lugar, consiguió que el Ejecutivo municipal hiciera «autocrítica» por la «falta de planificación» de los últimos meses, según Arroyo. Tanto en las Cruces de Mayo como en La Mar de Músicas hubo que dar una solución precipitada a un problema que requiere de reflexión y dialogo. Ante ese mea culpa, López Escolar se mostró dispuesto a «llegar a un punto de consenso para que esta sea una ciudad activa para vivir y disfrutar».

Principales escollos Suspensión del límite de ruidos La concesión de permisos temporales está pendiente de concretar, para otorgarla a los eventos considerados de utilidad pública. Saturación de ruidos Mediciones en el interior y/o en el exterior de los establecimientos de hostelería para definir los límites legales. Conciertos al aire libre El borrador de ordenanza descarta los conciertos en las terrazas de los bares. Solo permite música ambiental. Lo mismo pasa en los chiringuitos de playa. Conciertos dentro de pubs Los bares que no tienen la calificación de discoteca o sala de fiestas solo pueden celebrar conciertos de pequeño formato, muy limitados.

Arroyo subrayó que la experiencia de Hostecar será fundamental para organizar ese calendario «que abarcará conciertos, eventos culturales, fiestas, competiciones deportivas» y aquellas actividades que puedan generar aglomeraciones y, por tanto, contaminación acústica. «Con ellos tenemos que ver la distribución más adecuada de espacios que tienen capacidad para acoger estos eventos, de manera que no se saturen unos y se dejen otros de lado y viceversa. Si conseguimos una distribución adecuada va a ser muy beneficioso para el sector y mucho menos perjudicial para los vecinos», apuntó la vicealcaldesa, junto a la que también compareció Cristina Mora, responsable de Ciudad Sostenible (Medio Ambiente).

«Con el reparto, los empresarios saldrán beneficiados y los vecinos sufrirán menos molestias», dice Arroyo

Mora (PP) y el edil de área de Cultura, David Martínez (PSOE) son los encargados de sentarse a negociar con hosteleros y vecinos, con lo cual habrá representación de los dos partidos mayoritarios en el gobierno municipal. Pero, según Arroyo, esta planificación tiene también mucho que ver con el plan estratégico de turismo, que prepara el Ejecutivo municipal. Por ello, se tendrán en cuenta las recomendaciones de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), de la Cámara de Comercio y de otras instituciones.

Sus aportaciones, las de los vecinos y hosteleros así como las consideraciones que establezcan los técnicos municipales condicionarán el listado final de lugares disponibles para repartir por ellos los eventos. Además, será necesario contar con los permisos de la Autoridad Portuaria, para el caso de las explanadas del puerto y consultar con la UPCT, para el uso de la plaza y el patio del antiguo CIM y de los espacios libres del campus de la Muralla.

Con todo, las zonas con más posibilidades de acoger eventos, ahora mismo, son las plazas del Ayuntamiento, de San Francisco, de San Sebastián y de Juan XXIII, en el casco antiguo. También podría unirse el bulevar José Hierro, en el barrio universitario. La Plaza de la Merced y la que se construye en la falda del Monte Sacro podrían estar disponibles dentro de algún tiempo.

La regulación por medio de la ordenanza queda condicionada por el plan estratégico del turismo en preparación

En cuanto a los espacios situados en el Ensanche, ya se han hecho algunos ensayos en la Plaza de España y en el Parque de Los Juncos. Asimismo, el recinto festero podría ser utilizado los once meses que la Federación de Tropas y Legiones lo tiene desocupado.

La organización de Carthagineses y Romanos no preocupa al Gobierno municipal, por ahora. En primer lugar, para cuando se celebre espera tener ya elaborado ese calendario de eventos. Pero además, esta es una fiesta en la que ya es tradicional permitir una prolongación de la actividad festiva, explicó Arroyo. El conflicto entre vecinos, organizadores de eventos y hosteleros se suscita en otras fiestas y acontecimientos que no tienen ese amparo. Para todas ellas estaba previsto establecer una suspensión temporal de los límites de ruido, que se incluyó en la ordenanza municipal planteada en primavera y que no salió adelante.

La ordenanza, con calma

Enmendar esa situación es algo que el Ayuntamiento y los hosteleros quieren dejar para después de la creación del calendario de eventos. Entre los puntos de fricción que rompieron las negociaciones sobre la ordenanza, entre abril y mayo, persisten los referentes a la celebración de conciertos en las terrazas de establecimientos de hostelería y la limitación acústica para los que tienen lugar en locales que no tienen licencia de sala de fiestas y discoteca. También la forma de medir la saturación indebida de ruido (en el interior del local o fuera de él). Todos estos aspectos deberán ser resueltos en los próximos meses. Arroyo indicó que se trabajará para conseguirlo.