Cartel del evento.

Un concierto de la Coral Carthagonova protagoniza hoy el Día de la Fiesta Nacional

Domingo, 12 de octubre 2025, 08:34

La Coral Polifónica Carthagonova, con la colaboración del Ayuntamiento, protagoniza hoy, 12 de octubre, a las 12.30 horas, un concierto por el Día de la Hispanidad. La interpretación tendrá lugar en el vestíbulo del Palacio Consistorial y la entrada es libre.

La agrupación interpretará parte de su repertorio de habaneras para conmemorar la Fiesta Nacional, bajo la dirección de Pedro Andrés García. Se trata de canciones que surgieron durante los siglos XVIII y XIX, época en que el intercambio comercial entre España y América fue constante, especialmente con esta zona del Caribe.

El repertorio está compuesto por las siguientes composiciones: 'Boga, boga', de Arin; 'Con sabor tropical', de Jorge Domingo; 'Marinero de agua dulce', de Gregorio y Alfredo García Segura; 'Adiós lucero de mis noches', de Trayter; 'Juramento', de Miguel Matamoros; 'Tú, mi barco y el mar', de Gregorio García Segura y Ángel Roca; 'Huellas en la arena', de Gádor Enríquez; y 'Yo te diré', de Halpern.

Con motivo de esta celebración del Día de la Fiesta Nacional, el Ayuntamiento ya preparó los festejos de este fin de semana lanzando el tradicional bando de alcaldía que llama a los cartageneros a engalanar sus balcones con la enseña nacional, la cual ya luce en todas las calles del centro histórico de la ciudad. Así, la rojigualda ya ondeaba durante toda esta semana en edificios singulares como el propio Palacio Consistorial y su plaza.

No obstante, esta celebración ha sido un tanto atípica, en tanto que se ha visto afectada por las consecuencias de la dana 'Alice'. El viernes se tuvo que cancelar el Solemne Arriado de Bandera, que iba a tener lugar en la explanada del puerto.

