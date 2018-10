La concesionaria de El Batel denuncia en el juzgado la revisión del contrato La alcaldesa, durante un acto en El Batel, en una foto de archivo. / pablo sánchez / agm Castejón pactó con la UTE Gestípolis-Sonora pagar 480.000 euros menos en 5 años por la gestión, pero Tesorería aumentó la cifra a 780.000 euros JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ Martes, 30 octubre 2018, 12:03

La gestión del auditorio municipal ha acabado, de nuevo, en los juzgados. La Unión Temporal de Empresas (UTE) Gestípolis-Sonora, concesionaria de la explotación cultural del edificio, ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Cartagena, por el retraso de dos años en la revisión del contrato. La alcaldesa, Ana Belén Castejón, anunció en noviembre de 2017 que, para el segundo quinquenio, la institución iba a reducir los costes asociados a este servicio 480.000 euros: 200.000 euros menos de gasto (40.000 al año), como aportación a la UTE para hacer rentable este negocio cultural y turístico; y 280.000 euros más de ingresos, por el alquiler del edificio. La UTE abonará por este arrendamiento 1.356.000 euros, 56.000 euros más que antes, por la subida del IPC.

Casi doce meses después del anuncio de la regidora, y tras varias rectificaciones, el Ayuntamiento aún no ha fijado las nuevas condiciones. En enero, Castejón dijo que la transferencia a la concesionaria bajaría en 300.000 euros; en abril, la Tesorería municipal planteó un recorte de 500.000; y en junio, este departamento advirtió de que no podía fijar una cifra, al no haber «aportado la documentación requerida la UTE».

Fuentes del Ejecutivo explicaron a 'La Verdad' que este propuso a la UTE de forma reciente dejarlo en 350.000 euros menos, y que podría haber un arreglo por 400.000. Las dos partes han aceptado negociar y dejar en suspenso el conflicto judicial, hasta la próxima semana.

Los servicios municipales sostienen ahora que no pueden calcular una cifra, porque la UTE no da datos

Entre tanto, la deuda municipal relativa al Batel puede duplicarse, porque ha de hacer frente al pago del semestre que abarca desde abril a noviembre de este ejercicio. Según las condiciones aún vigentes, la Corporación abona 2,19 millones de euros al año, en concepto de apoyo para la puesta en marcha de este centro cultural y turístico, y cobra de la UTE en torno a un millón por el arrendamiento del inmueble.

El incumplimiento de las obligaciones municipales, establecidas para asegurar el «equilibrio económico» del Batel en los primeros años, llevaron a la compañía durante varios años a denunciar los impagos en el juzgado. La UTE ganó todos los pleitos, incluidos intereses de demora y costas por importe de 100.000 euros.

Además, en febrero de 2017, tras dos años de batalla administrativa y judicial, el gobierno de MC y PSOE renunció a reclamar a la mercantil la devolución de unos 4 millones de euros cuyo uso no veía justificados.

Nuevo impago de un semestre

El Ejecutivo, con José López en la alcaldía, optó evitar nuevos gastos judiciales. Y, de acuerdo con los técnicos, inició la revisión del contrato para eliminar o reducir al mínimo posible la transferencia fija. El Tribunal de Cuentas, aún con Pilar Barreiro (del PP) en la alcaldía, cuestionó las transferencias fijas, al no ver justificadas la «subvención» por parte de la UTE. La Justicia concluyó, sin embargo, que el contrato establece un ingreso fijo. Eso sí, el órgano de fiscalización del Estado advirtió del posible daño a las arcas públicas, en función de cómo se afrontara el segundo quinquenio.

MC preguntará, en el próximo Pleno, «si el Ayuntamiento ha comenzado a ahorrarse el medio millón que anunció Castejón». Ese partido criticó que, «hace casi un año, la alcaldesa dio por hecho un 'significativo ahorro', prescindiendo, como es norma habitual en ella, de cualquier procedimiento o trámite administrativo por parte de los servicios técnicos municipales».

Fuentes conocedoras del expediente indicaron que la concesionaria ha adoptado esta medida para poder cuadrar sus previsiones económicas, y señalaron que lo ha hecho en medio de un nuevo impago por parte municipal. Se trata de los cerca de 560.000 euros del periodo comprendido entre noviembre de 2017 y mayo de 2018, el tercer semestre del segundo de los tres quinquenios acordados. La UTE no ha reclamado el abono de esa cantidad por la vía judicial.