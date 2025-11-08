La concesión del puerto de Los Nietos, en Cartagena, se atasca en Fomento

La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha decidido dejar sin efecto la orden emitida el 6 de marzo de 2025 por la que se aprobaba ... el estudio de viabilidad de la concesión de servicios del puerto deportivo de Los Nietos. Así queda reflejado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), que recogía ayer la resolución firmada por el titular de dicho departamento, Jorge García Montoro. El expediente ha atravesado un complicado proceso administrativo desde su inicio, lleno de idas y venidas y con multitud de correcciones y sucesivos periodos de información pública que no terminan de desembocar en esa esperada renovación de las instalaciones bajo un nuevo administrador.

El estudio económico-financiero fue por primera vez sometido a información pública en noviembre de 2023. De nuevo, en abril de 2024 y en enero de 2025. En todas esas exposiciones, el documento recibió alegaciones. En la última de ellas, procedentes del Club Náutico de Los Nietos y de la asociación vecinal de esta población cartagenera ubicada en la ribera sur del Mar Menor.

Los pasos 30 de noviembre de 2023 Sale a información pública el estudio de viabilidad económico-financiera de la concesión

18 de abril de 2024 Segunda publicación del estudio corregido tras la presentación de varias alegaciones

18 de diciembre de 2024 Dictan resolución de corrección de errores del estudio por segunda vez

6 de marzo de 2025 El consejero aprueba el estudio de viabilidad de la concesión del puerto de Los Nietos

Las alegaciones fueron finalmente desestimadas, pero Fomento determinó que la aprobación del estudio resulta inviable en las circunstancias actuales. Según detalla la orden publicada en el BORM, el Servicio de Contratación del departamento consideró necesario disponer previamente de un proyecto técnico que defina con precisión las obras y modificaciones previstas en el puerto antes de licitar la concesión. Un nuevo requisito que, en cualquier caso, implica la elaboración de un nuevo estudio de viabilidad adaptado al futuro proyecto constructivo, lo que deja sin efecto la aprobación anterior.

Orden recurrible

La orden, que agota la vía administrativa, puede ser recurrida mediante recurso de reposición ante la propia Consejería en el plazo de un mes o, alternativamente, a través de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia en el plazo de dos meses desde su publicación.

Con esta decisión, la tramitación de la concesión del puerto deportivo de Los Nietos deberá reiniciarse una vez se elabore el proyecto técnico que sirva de base a un nuevo estudio de viabilidad económica y financiera.

Este periódico preguntó a la Consejería de Fomento por las deficiencias que observó el Servicio de Contratación en el informe y se interesó por saber si se exigió proyecto en las últimas concesiones realizadas y en las que están en trámite.

A la primera de las cuestiones, portavoces del departamento que dirige Jorge García Montoro valoraron que «se trata de una cuestión administrativa». Afirmaron que el Servicio de Contratación de la Consejería de Fomento e Infraestructuras no observó deficiencias, «sino que dado el volumen y el tamaño de las inversiones que serían necesarias en el puerto, se proporciona una mayor seguridad jurídica al concesionario, a la Administración y a los usuarios, si se cuenta con un proyecto básico que recoja las actuaciones a realizar, y que cuente con los permisos medioambientales que garanticen su correcta ejecución».

En este sentido, avanzan que la Consejería modificará el procedimiento a seguir en adelante. «En las últimas concesiones, no se exigió este trámite al tratarse de inversiones menores. El procedimiento que se va a realizar en la concesión del puerto de Los Nietos, será el que se utilice en cualquier nueva concesión de características similares», rubricaron fuentes de Fomento.