La concesión del puerto de Los Nietos, en Cartagena, se atasca en Fomento
La Consejería reclama la redacción de un proyecto básico de obras después de que, antes de la licitación, Contratación advirtiera de su ausencia
Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:21
La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha decidido dejar sin efecto la orden emitida el 6 de marzo de 2025 por la que se aprobaba ... el estudio de viabilidad de la concesión de servicios del puerto deportivo de Los Nietos. Así queda reflejado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), que recogía ayer la resolución firmada por el titular de dicho departamento, Jorge García Montoro. El expediente ha atravesado un complicado proceso administrativo desde su inicio, lleno de idas y venidas y con multitud de correcciones y sucesivos periodos de información pública que no terminan de desembocar en esa esperada renovación de las instalaciones bajo un nuevo administrador.
El estudio económico-financiero fue por primera vez sometido a información pública en noviembre de 2023. De nuevo, en abril de 2024 y en enero de 2025. En todas esas exposiciones, el documento recibió alegaciones. En la última de ellas, procedentes del Club Náutico de Los Nietos y de la asociación vecinal de esta población cartagenera ubicada en la ribera sur del Mar Menor.
Los pasos
-
30 de noviembre de 2023 Sale a información pública el estudio de viabilidad económico-financiera de la concesión
-
18 de abril de 2024 Segunda publicación del estudio corregido tras la presentación de varias alegaciones
-
18 de diciembre de 2024 Dictan resolución de corrección de errores del estudio por segunda vez
-
6 de marzo de 2025 El consejero aprueba el estudio de viabilidad de la concesión del puerto de Los Nietos
Las alegaciones fueron finalmente desestimadas, pero Fomento determinó que la aprobación del estudio resulta inviable en las circunstancias actuales. Según detalla la orden publicada en el BORM, el Servicio de Contratación del departamento consideró necesario disponer previamente de un proyecto técnico que defina con precisión las obras y modificaciones previstas en el puerto antes de licitar la concesión. Un nuevo requisito que, en cualquier caso, implica la elaboración de un nuevo estudio de viabilidad adaptado al futuro proyecto constructivo, lo que deja sin efecto la aprobación anterior.
Orden recurrible
La orden, que agota la vía administrativa, puede ser recurrida mediante recurso de reposición ante la propia Consejería en el plazo de un mes o, alternativamente, a través de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia en el plazo de dos meses desde su publicación.
Con esta decisión, la tramitación de la concesión del puerto deportivo de Los Nietos deberá reiniciarse una vez se elabore el proyecto técnico que sirva de base a un nuevo estudio de viabilidad económica y financiera.
Este periódico preguntó a la Consejería de Fomento por las deficiencias que observó el Servicio de Contratación en el informe y se interesó por saber si se exigió proyecto en las últimas concesiones realizadas y en las que están en trámite.
A la primera de las cuestiones, portavoces del departamento que dirige Jorge García Montoro valoraron que «se trata de una cuestión administrativa». Afirmaron que el Servicio de Contratación de la Consejería de Fomento e Infraestructuras no observó deficiencias, «sino que dado el volumen y el tamaño de las inversiones que serían necesarias en el puerto, se proporciona una mayor seguridad jurídica al concesionario, a la Administración y a los usuarios, si se cuenta con un proyecto básico que recoja las actuaciones a realizar, y que cuente con los permisos medioambientales que garanticen su correcta ejecución».
En este sentido, avanzan que la Consejería modificará el procedimiento a seguir en adelante. «En las últimas concesiones, no se exigió este trámite al tratarse de inversiones menores. El procedimiento que se va a realizar en la concesión del puerto de Los Nietos, será el que se utilice en cualquier nueva concesión de características similares», rubricaron fuentes de Fomento.
Una extensa lista de renovaciones pendientes
En los últimos meses, la Consejería de Fomento ha estado dando aprobación a nuevas concesiones en el entorno del Mar Menor. Precisamente la semana pasada, el consejero Jorge García Montoro realizó una visita a Mar de Cristal, uno de los últimos puertos deportivos que han encontrado nuevo gestor tras las licitaciones impulsadas por la Comunidad Autónoma.
Tal y como avanzó LA VERDAD, la empresa que ganó el concurso fue una UTE formada por las constructoras Aldesa y Telhidra, quienes, además, ya se hicieron previamente también con la gestión del puerto deportivo de Islas Menores. Esta concesionaria prevé solo en Islas Menores una inversión inicial de más de 97.000 euros, que se destinarán a diversas actuaciones de mejora en las instalaciones.
Fomento tenía previsto continuar en esta vuelta del verano la renovación de concesiones por el puerto deportivo de La Isleta. Asimismo, señalaron a este periódico en septiembre que «en las próximas semanas saldrán a licitación los de Los Nietos, Los Urrutias y Tomás Maestre».
La proliferación de embarcaciones en el entorno de la laguna salada cada vez solivianta más a vecinos y organizaciones ecologistas, que alertan de su impacto negativo en el estado del Mar Menor. Ya en 2023, el Ministerio para la Transición Ecológica advirtió a la Comunidad de los riesgos. El Ministerio ve «prioritario» fijar parámetros que «aseguren la total ausencia de capacidad de emitir contaminantes». Y señala que las soluciones basadas en la naturaleza deben ser «claves»; que se debe evaluar de forma adecuada los impactos en la Red Natura 2000; y que se han de «aplicar limitaciones a los usos o actividades» en las zonas inundables establecidas por la CHS. Asimismo, Costas «alerta sobre la superación de la capacidad de carga del Mar Menor debido a la fuerte presión de las embarcaciones y de los puertos».
En cuanto a un posible aumento del número de amarres, ese mismo año el Gobierno regional defendía que no se iban a incrementar, pero que tampoco se eliminarían puertos porque abocaría a los barcos a fondear de manera descontrolada y tendría un impacto económico negativo para el turismo.
