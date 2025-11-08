La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un hombre pasea a su perro junto al acceso principal al puerto deportivo de Los Nietos. Antonio Gil / AGM

La concesión del puerto de Los Nietos, en Cartagena, se atasca en Fomento

La Consejería reclama la redacción de un proyecto básico de obras después de que, antes de la licitación, Contratación advirtiera de su ausencia

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:21

Comenta

La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha decidido dejar sin efecto la orden emitida el 6 de marzo de 2025 por la que se aprobaba ... el estudio de viabilidad de la concesión de servicios del puerto deportivo de Los Nietos. Así queda reflejado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), que recogía ayer la resolución firmada por el titular de dicho departamento, Jorge García Montoro. El expediente ha atravesado un complicado proceso administrativo desde su inicio, lleno de idas y venidas y con multitud de correcciones y sucesivos periodos de información pública que no terminan de desembocar en esa esperada renovación de las instalaciones bajo un nuevo administrador.

