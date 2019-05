La Comunidad tampoco tendrá listos los balnearios de Los Urrutias para este verano

Quejas por el silencio regional y la pasividad del Gobierno central

Los vecinos de Punta Brava, Los Urrutias y Estrella de Mar critican el silencio «rotundo» de la administración regional. «No se ha hecho nada de nada con los balnearios. Y con lo que respecta a la limpieza de los fangos, creemos que las administraciones no han querido coger el toro por los cuernos y no saben qué hacer con nosotros. Son tan partidistas y egoístas que no son capaces de sentarse en una mesa y hablar de cómo se tienen que hacer las cosas para solucionar nuestro problema. Si por nosotros fuera, les mandaríamos a todos en estas elecciones al rincón de pensar».