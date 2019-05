La Comunidad planea ampliar a las 24 horas Hemodinámica a partir del próximo año Un paciente, en la sección de Hemodinámica del servicio de Urgencias del Hospital Virgen de La Arrixaca, en Murcia. / nacho garcía / agm López Miras destaca el «compromiso» con «acercar más» la atención a infartados, e insiste en que no hay más riesgo de muerte en el traslado a Murcia JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ Miércoles, 8 mayo 2019, 01:15

El Servicio Murciano de Salud (SMS) planea ya la ampliación a las 24 horas del día del servicio de Hemodinámica del Hospital Santa Lucía, que en la actualidad solo funciona de 8 de la mañana a tres de la tarde, para atender la demanda de todos los partidos políticos de Cartagena. Así lo confirmaron ayer a 'La Verdad' fuentes del SMS, un día después de que la alcaldesa, Ana Belén Castejón, llamó a «salir masivamente a las calles», si la Consejería de Salud no mejoraba la atención a las personas que sufren infartos, y en la misma jornada en que el presidente regional, Fernando López Miras, manifestó el «compromiso» del Gobierno regional de «acercar más» el servicio a los ciudadanos.

A 19 días de las elecciones donde ambos políticos aspiran a la reelección, por PSOE y PP respectivamente, fue a más la polémica sobre el informe de los cardiólogos de Cartagena que detectó hace unas semanas un aumento del riesgo de muerte en los pacientes trasladados en ambulancia al Hospital de La Arrixaca, en Murcia. En paralelo, a raíz de las instrucciones dadas días atrás por López Miras, quien públicamente no dio este martes fechas, responsables sanitarios y políticos planificaron una ampliación que podría estar en marcha el próximo año.

Así, según las fuentes consultadas por este diario es necesario aumentar el gasto de personal en Hemodinámica en 800.000 euros al año, una cantidad que debería ser incluida a partir de los Presupuestos de la Comunidad para 2020. Además, es necesario contratar a dos médicos hemodinamistas, que se sumarían a los tres actuales, así como a siete enfermeros y tres auxiliares, para garantizar la prestación del servicio respetando los correspondientes turnos y las vacaciones.

Una de las complicaciones es que los médicos especialistas deben tener acreditados dos años de formación específica y cinco de experiencia en Cardiología. Según el SMS, en su relación de facultativos no hay por ahora ninguno que cumpla estas exigencias, si bien para agilizar los trámites se lanzaría una convocatoria nacional.

En cualquier caso, las fuentes consultadas insistieron en que en la actualidad los pacientes del área de Salud II, es decir de Cartagena, no sufren un mayor riesgo de fallecimiento que los del resto de zonas de la Región, incluida Murcia. Afirmaron que la comunicación publicada en la revista Sociedad Española de Cardiología por médicos del Santa Lucía en un congreso científico está siendo sometida a un análisis exhaustivo por parte del SMS, y que la revisión ha sacado a la luz «sesgos», fallos en el manejo de los datos, en cuanto a la comparación de pacientes con distintos tipos de tratamiento y otras cuestiones. En consecuencia, las conclusiones serían «erróneas».

Los médicos aseguraron haber estudiado durante tres años a 459 pacientes con ataque cardiaco, de los cuales 174 recibieron tratamiento en el Santa Lucía por la mañana, y 285 enfermaron por la tarde, la noche y la madrugada y fueron llevados a la Arrixaca. La tasa de pacientes fallecidos tras recibir atención en Cartagena fue del 4%, por lo que hubo siete muertos.

Informe de los cardiólogos

En cambio, el nivel de fallecidos que perdieron la vida de camino a Murcia o en La Arrixaca, fue del 9,1%. Es decir, hubo 25 muertos, cuatro veces más que los registrados en el Santa Lucía. A preguntas de los periodistas, el consejero de Salud, Manuel Villegas, fue rotundo: «Nosotros no tenemos ninguna constancia, en los últimos quince años, de que haya diferencias en la mortalidad de Cartagena respecto al área metropolitana de Murcia. No hay ninguna evidencia».

Villegas dijo entender «que la gente quiere tener cercano el procedimiento», pero defendió que «hay que atender la seguridad de los pacientes». En todo caso, dejó entrever que se estaba trabajando en la mejora del Santa Lucía: «No digo que dentro de un tiempo no se pueda poner Hemodinámica en Cartagena, pero ahora mismo no tenemos evidencias de que esto vaya a mejorar la salud de los cartageneros», resumió el consejero. Y, en una clara alusión a las palabras de la alcaldesa, quien además pidió a través del Grupo Parlamentario Socialista la comparecencia urgente de López Miras en el Pleno de la Asamblea Regional, manifestó: «No podemos poner muertos sobre la mesa, basándonos en cosas que no son así». Frente a esta situación, reclamó «sentido común, prudencia y corresponsabilidad» a los representantes políticos, para no generar alarma entre la población.

En la misma mañana, después del consejero y durante una visita a Yecla, el jefe del Ejecutivo autonómico habló ya del «compromiso» de su gobierno con implantar Hemodinámica en horario ininterrumpido. El viernes pasado, López Miras calificó de «disparate» hablar de riesgos en los traslados y defendió el horario actual, si bien agregó: «Estamos siempre dispuestos a mejorar aquellos servicios que sean necesarios».

Revisión del protocolo

Eso sí, el presidente dejó claro ayer que la apertura 24 horas es «únicamente para mejorar el servicio a los ciudadanos y no por ningún otro motivo», pues hay «datos objetivos que no se pueden contradecir». Citó que la Región es la segunda de España con menos muertes por infarto y que no hay más en Cartagena que en Murcia. Cualquier otra afirmación es irresponsable», insistió. Y, en una clara alusión a Castejón, exigió «no caer en populismos» ni llevar la política al «todo vale».

La explicación del consejero había pasado por recordar que «un grupo de expertos analiza periódicamente cómo van las cosas y avisan de si hay que cambiar la política sanitaria, que no puede estar en función de que se ha muerto una persona, desgraciadamente y puntualmente».

Entre otros datos, recordó que, por distintas causas, el 30% de las personas con infarto mueren antes de llegar al hospital y que de las que son sometidas a una intervención, el 8% pierde la vida en el plazo de un mes. Además, explicó que este «no es un tema sencillo», porque según el tipo de infarto hay dos posibles tratamientos, y hay que elegir «el más adecuado».

Hay, indicó el consejero, un trabajo continuo de expertos en Cardiopatía Isquémica, en el que participan profesionales del hospital de Cartagena. Este grupo ha actualizado el sistema del Código Infarto, para «estar a la última en el manejo del infarto». Villegas citó que se cumple la recomendación de ser trasladado al hospital en menos de dos horas, desde que el médico evalúa al enfermo.