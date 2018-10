La Comunidad exige para la zona logística el mismo trato que Sepes da a otras regiones Terrenos reservados para la instalación de la zona logística, en Los Camachos. / antonio Gil / agm El Gobierno regional acusa al central de plantearle el pago de 300.000 euros por la reserva de suelo en Los Camachos, frente a lo que ocurre en Badajoz EDUARDO RIBELLES Viernes, 26 octubre 2018, 03:42

Más de cien empresarios interesados en instalar sus empresas en la Zona de Actividades Logística (ZAL) de Los Camachos están a la espera de un acuerdo entre el poder autonómico y el estatal, que ayer tuvieron un desencuentro a cuenta de ese proyecto. El Gobierno regional reveló que se considera discriminado por la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo (Sepes) y que exigirá que se subsanen las desigualdades que, según sus datos, hay con iniciativas similares en otros lugares. En cuatro regiones y en una ciudad autónoma existen convenios firmados o en negociación que no incluyen el pago de dinero por la reserva de los terrenos, como se ha propuesto en el caso de Cartagena. El consejero de Fomento, Patricio Valverde, agotará todas las vías de negociación «hasta que nos garanticen el mismo trato» que se refleja, por ejemplo, en un proyecto en Badajoz, en 2014, explicó la consejera de Transparencia y Portavoz, Noelia Arroyo, en un evento en Cartagena. El abono anticipado que propone Sepes supone 300.000 euros.

Arroyo admitió que «hay un acuerdo con el 95% de las condiciones» que ofrece Sepes. No hay discrepancia alguna, por ejemplo, respecto a los primeros 270.000 metros cuadrados que la sociedad traspasaría a Fomento, en primer término.

De ellos, 65.000 corresponden al solar reservado para el traslado del Depósito Franco. La intervención de la Autoridad Portuaria, que pactó la compra de esa parcela junto a la carretera CT-33, por 2,5 millones de euros, proporcionará la liquidez necesaria. El acuerdo fue anunciado en junio. Solo falta que el consejo de administración apruebe la operación.

Los siguientes 205.000 metros cuadrados los pondrá Sepes a disposición de Fomento, sin exigirle una entrada a cuenta. Gracias a ello, la Consejería podrá iniciar la urbanización y la reparcelación, para vender suelo a aquellos de los más de cien empresarios interesados que primero acepten las condiciones de adquisición. A continuación podrá emplear el dinero que reciba para pagar a Sepes, al precio de diez euros el metro cuadrado hasta completar la totalidad en cuatro años.

Sin embargo, ahora habrá que aclarar la discrepancia que puso de manifiesto Arroyo, que aseguró, no obstante «que no será impedimento para que el proyecto siga adelante». La consejera recordó que la Comunidad tenía apalabrado con Sepes, antes del relevo del PP por el PSOE en el Gobierno central, un acuerdo que no incluía anticipo alguno por los terrenos.

La negociación retomada este otoño, tras el cambio en el Palacio de la Moncloa, llegó a la fase definitiva la semana pasada. Sepes dio a elegir entre dos opciones para entregarle ya todo el sector en el que está planificada la zona logística, y que abarca alrededor de tres millones de metros cuadrados.

Varias opciones

En una carta a la Comunidad, le ofrece los terrenos a diez euros el metro cuadrado, con la posibilidad de pagar en cuatro años. La alternativa es la entrega inmediata de un 1% del valor total de los terrenos y el pago del 99% restante en ocho años. Además, se establecen cuatro de carencia. Valverde y sus técnicos han tenido acceso a un convenio firmado en 2014 por el Gobierno central, del PP, para promover una plataforma logística en Badajoz, en la que Sepes asume directamente el desarrollo. Además, las autoridades regionales conocen otras iniciativas acordadas por el actual director general de Sepes, Alejandro Soler, en las que «la sociedad se implica directamente», mientras en Los Camachos se limita a ceder los terrenos.

Entre ellas hay cuatro en la vecina provincia de Alicante: la ampliación del polígono de Las Atalayas, un desarrollo urbanístico en la Institución Ferial Alicantina (Elche) y otros dos similares en este último municipio. También hay planes como el parque empresarial Oretiana, en Ciudad Real; un complejo análogo en Camponaraya, una promoción residencial en Melilla y la ampliación de un área destinada a empresas en Talavera de la Reina (Toledo). Asimismo, hay propuestas por concretar para ceder suelo para actuaciones urbanísticas en Vinaroz (Castellón), Ponteceso (La Coruña) y Toral de los Vados, en la comarca del Bierzo (León). «Por equidad, queremos el mismo trato que se da a estas propuestas», dijo Arroyo.