El compositor cartagenero Javier Pérez Garrido participa en el cortometraje «13 alfileres» que se presenta en Madrid este jueves Una ficción inspirada en un milagro atribuido a San Antonio y que propone un viaje narrativo entre lo sagrado y lo profano

LA VERDAD Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:10

El compositor Javier Pérez Garrido forma parte del equipo creativo del nuevo cortometraje «13 alfileres», una inquietante ficción dirigida por los reconocidos cineastas portugueses João Pedro Rodrigues y João Rui Guerra da Mata, con producción de BoCA – Biennial of Contemporary Arts.

Inspirado en un milagro atribuido a San Antonio y atravesado por los temas del deseo, la fe y la desilusión, «13 alfileres» propone un viaje narrativo entre lo sagrado y lo profano, con una atmósfera barroca y sensual que recorre distintas épocas y ciudades: desde la Lisboa medieval hasta el Madrid del siglo XVIII reflejado en la pintura de Goya, desembocando finalmente en una Lisboa contemporánea donde los milagros adoptan nuevas formas.

La participación del cartagenero como compositor añade una dimensión sonora clave a esta obra profundamente visual y simbólica. Su música acompaña la tensión entre lo visible y lo oculto, entre lo ritual y lo cinematográfico, intensificando la experiencia emocional y estética de la película.

Rodado entre Lisboa y Madrid, el cortometraje explora la persistencia de los mitos en una era secularizada, haciendo eco de antiguas prácticas de hechicería amorosa —a las que alude el título— y de las pulsiones humanas que siguen alimentando relatos de fe, venganza y redención.

«13 alfileres» tendrá su estreno mundial el 15 de octubre de 2025 a las 21:30 en la Cinemateca Portuguesa de Lisboa, y posteriormente se proyectará el 23 de octubre a las 19:00 en la Filmoteca Española de Madrid, como cierre del ciclo Malamor/Tainted Love. El filme marca un nuevo capítulo en la colaboración de los directores, considerados dos de los autores más interesantes del cine portugués contemporáneo.

