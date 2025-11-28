Comienzan las obras en los espacios deportivos del parque de Tentegorra

Las obras para remodelar los espacios deportivos del parque de Tentegorra comenzaron este jueves, por lo que la Mancomunidad de los Canales del Taibilla ... mantiene el calendario fijado, con el objetivo de que tanto las pistas como las piscinas estén preparadas para su cesión al Ayuntamiento de Cartagena.

La inversión, que asciende a un total de 489.596,61 euros, se abonará en dos anualidades, lo que significa que los primeros 35.500 euros se pagarán en el mes de diciembre, mientras que los 454.096,61 euros restantes se entregarán a lo largo del próximo año 2026.

La Mancomunidad sacó el proyecto a licitación el proyecto de reparación de las instalaciones del parque Rafael de la Cerda el pasado verano, como paso previo a su entrega y gestión por parte del Consistorio cartagenero y, hace escasas dos semanas, los trabajos fueron adjudicados a la empresa de Molina de Segura Grupo Niberma.

Operarios y máquinas trabajan desde este jueves en la puesta a punto de las instalaciones, antes de cederlas al Ayuntamiento

Desde primera hora de la mañana, los operarios y las máquinas trabajaban en la puesta a punto de estas instalaciones con un proyecto que contempla una actuación integral sobre el edificio de vestuarios, las tres piscinas con sus salas de depuración, el césped circundante y las ocho pistas deportivas que se encuentran en el recinto.

El análisis previo de los técnicos de la Mancomunidad concluía que era necesario mejorar la acometida eléctrica, que los vestuarios están en buen estado estructural, aunque requieren mejoras en el interior. Del mismo modo, las piscinas presentan un estado aceptable, pero se deben subsanar los desperfectos en el gresite, rebosaderos y elementos metálicos oxidados en las salas de bombeo. Por su parte, las pistas de pádel están en buen estado, mientras que las de fútbol y tenis muestran desgaste, fisuras y deformaciones.

La intervención contempla también un vallado general para diferenciar áreas recreativas, una sectorización hidráulica y mejoras de saneamiento, además de la reubicación de arquetas.

Este parque fue creado en los años 40 como parte de las obras del depósito de Tentegorra, que abastecen de agua a la ciudad y su comarca. Prácticamente desde sus orígenes ofrece a los visitantes la oportunidad de disfrutar de las piscinas recreativas, un laberinto vegetal, zonas de picnic y barbacoas, áreas de juego infantil y varias pistas deportivas, previo pago de una cuota.