La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Operarios y excavadoras trabajaban ayer en las instalaciones deportivas del parque Rafael de la Cerda en Tentegorra. Antonio Gil/ AGM

Comienzan las obras en los espacios deportivos del parque de Tentegorra

El proyecto contempla la reforma del edificio de vestuarios, las piscinas, el césped y las pistas de fútbol, tenis, baloncesto y pádel del recinto

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:35

Comenta

Las obras para remodelar los espacios deportivos del parque de Tentegorra comenzaron este jueves, por lo que la Mancomunidad de los Canales del Taibilla ... mantiene el calendario fijado, con el objetivo de que tanto las pistas como las piscinas estén preparadas para su cesión al Ayuntamiento de Cartagena.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 27 de noviembre de 2025
  2. 2

    El local de Murcia perfecto para el momento vermú
  3. 3

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  4. 4

    Adif ya tiene activado el montaje de vías en toda la línea Murcia - Almería
  5. 5 Salud abre la vacunación de la gripe a la población general a partir de este lunes en la Región de Murcia
  6. 6 Seis heridos en un accidente múltiple en la autovía A-30 a su paso por Murcia
  7. 7

    Subastan las parcelas de las antiguas cocheras de Latbus en Murcia
  8. 8 La Audiencia archiva el caso contra José Vélez por la plaza de toros de Calasparra
  9. 9 Dos accidentes provocan retenciones kilométricas en las autovías A-7 y A-30 a su paso por Murcia
  10. 10 El estratosférico precio del desayuno de este bar enciende las redes sociales: «Un robo a mano armada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Comienzan las obras en los espacios deportivos del parque de Tentegorra

Comienzan las obras en los espacios deportivos del parque de Tentegorra