Comienza el vallado perimetral de los terrenos de El Hondón Terrenos cuarteados en El Hondón, con Cartagena al fondo. / Antonio Gil / AGM La medida pretender asegurar que no se desarrollen actividades no previstas en esta zona de Cartagena y proteger así a la población de las radiaciones EP Murcia Lunes, 15 abril 2019, 16:56

La empresa Ercros, con la que el Ayuntamiento llegó a un acuerdo el pasado mes de febrero, inició los trabajos para instalar el vallado perimetral de los terrenos de El Hondón para restringir el acceso a la parcela, con la intención de asegurar que no se desarrollen en la misma actividades no previstas. Se trata de una medida que, según el informe emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear de fecha 17 de agosto de 2017, es suficiente para garantizar que el impacto a la población no sea significativo desde el punto de vista de la protección radiológica.

El vallado perimetral de la parcela, que costará cerca de 105.000 euros, va a contar con cinco puertas de doble hoja por indicación de los organismos que han informado favorablemente. El proyecto contempla la instalación de una valla de 2 metros de altura, la colocación de unos 45 carteles de advertencia, de los que 12 serán sobre poste y el resto en la propia valla. Además, el perímetro en el que se va a actuar supone 3.270 metros del total de 4.000 y se van a reparar 30 metros lineales de muro.