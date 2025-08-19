Comienza el montaje de la Ocean Race en el muelle de Alfonso XII de Cartagena Operarios iniciaron este martes con una grúa la instalación de las casetas y el despliegue de aseos químicos y equipos de luz y sonido

Jesús Nicolás Martes, 19 de agosto 2025, 23:40 Comenta Compartir

Cartagena ya se prepara para recibir el próximo sábado a las embarcaciones tipo Imoca que protagonizan esta edición de la Ocean Race, la regata internacional que surca Europa desde Alemania hasta Montenegro con escala en la ciudad.

Operarios comenzaron este martes la instalación de la denominada Ocean Live Park, una instalación de ocio en torno al mundo náutico que brindará entretenimiento a cartageneros y visitantes durante este fin de semana.

Así, desde primera hora de la mañana obreros de empresas locales como Cabisuar realizaron un gran despliegue. Con una gran grúa se empezó el montaje de las casetas que compondrán este pequeño parque de atracciones donde estará ese 'ship lane' que permitirá conocer de cerca a los barcos participantes. También empezaron la instalación de aseos químicos y equipos de luz y sonido.

Para esta tarea se procedió al vallado perimetral tanto de la explanada donde se encuentra la bandera de España como de la plaza Cartagenas del Mundo, dejando libre tránsito y acceso hasta el comienzo del esperado evento a los locales situados en el Alviento. De este modo, no pocos turistas lidiaron con los ruidos de los trabajos mientras, por ejemplo, compraban sus billetes para darse un paseo en el barco turístico de Puerto de Culturas.

Dentro de los preparativos, el Ayuntamiento también puso su granito de arena. Los trabajadores de la contrata de parques y jardines, que realiza la empresa Actúa, aprovechó también para realizar la pertinente poda de las palmeras que rodean la plaza de Héroes de Cavite.