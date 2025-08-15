Comienza la instalación de nuevas fuentes de agua en el Muelle y la plaza de España de Cartagena

Jesús Nicolás Viernes, 15 de agosto 2025, 21:49 Comenta Compartir

Las fuentes de agua potable inician su expansión por diferentes puntos del término municipal. El Ayuntamiento de Cartagena comenzó esta semana la instalación de dos nuevos dispensadores de agua refrigerada gratuita en dos puntos céntricos de la ciudad: el muelle de Alfonso XII y la plaza de España. Por ambos lugares ya han hecho acto de presencia operarios de la empresa Excavaciones y Montajes Vigueras, quienes ya han levantado el suelo para realizar la acometida y pertinente enganche a la red.

A la espera de que se pongan en marcha, la instalación de estos dispositivos responde a una iniciativa municipal para ayudar a los ciudadanos a luchar contra el calor con unas fuentes que, si bien antaño era más común encontrarlas en cualquier ciudad, en los últimos años han brillado por su ausencia.

Los primeros dispositivos de este tipo, para los cuales el Consistorio ha contado con la colaboración de las empresas Taiga e Hidrogea, se inauguraron el pasado junio en Galifa y en la plaza Juan XXIII. Junto a estos y los nuevos que están ahora en montaje, la intención es completar el conjunto con otros dos últimos cuya localización se está todavía estudiando.

Los ubicados en el centro de la ciudad se sitúan en emplazamientos con un importante tráfico de peatones, en zonas turísticas y comerciales. Se trata de dispositivos automáticos que funcionan con sensor y con los que se puede rellenar una botella completa con agua fría.

La nota negativa es que, sin ir más lejos, el mismo dispositivo de la plaza Juan XXIII ya ha encontrado la visita de los incívicos. Usuarios ya han denunciado en redes sociales que se han encontrado el dispensador fuera de servicio porque algún vándalo la ha emprendido a golpes con este novedoso elemento del mobiliario urbano. Por lo que parece, con la intención de arrancarlo y sustraerlo.

