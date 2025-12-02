Comienza el derribo en el barrio cartagenero de Los Mateos de siete viviendas declaradas en ruinas

El derribo de siete infraviviendas en el barrio de Los Mateos volvió a enfrentar este lunes a los concejales socialistas y al equipo de gobierno ... municipal. Mientras los primeros acusaron al ejecutivo de Noelia Arroyo de actuar «de espaldas» al vecindario, el Ayuntamiento defendió la intervención por razones de seguridad para los moradores. Dos de las siete chabolas estaban okupadas cuando fueron a derribarlas el pasado viernes y obligó a intervenir a los técnicos de Servicios Sociales.

«Se pactó que no se iba a hacer ni una sola demolición sin informar antes a los vecinos y no se está haciendo. Hoy está previsto que las palas empiecen a demoler y hoy es cuando se han presentado los técnicos del Servicio de Vivienda en el barrio, cuando van a comenzar los trabajos. Es la política de vivienda del PP, mientras se sienta a negociar con los constructores, a la gente humilde y trabajadora les tira las viviendas y los deja en la calle», dijo a primera hora de este lunes el portavoz del Grupo Socialista, Manolo Torres.

Estas infraviviendas, que hace unos meses no estaban ocupadas, ahora sí lo están. Al menos dos: «Actúan mal y sin planificación, como siempre. Priorizan sus intereses por encima del de los vecinos y los echan, a un mes de Navidad, sin ninguna planificación ni trabajo previo de Servicios Sociales que les ofrezca soluciones habitacionales».

El portavoz socialista insistió que en este barrio existe un problema residencial muy grave, principalmente en la zona más próxima al Cabezo de los Moros, al que no se da respuesta, ya que estaba previsto la construcción de viviendas sociales. Sin embargo, el Gobierno de Arroyo compró un terreno contaminado y se ha visto obligado a devolver 1,6 millones de euros que se debían invertir en esta zona.

«Al final, siempre pagan los que menos tienen la negligencia de PP y Vox. Arroyo debe paralizar las demoliciones y escuchar a los vecinos antes de meter una pala en el barrio y dejar a la gente sin vivienda a apenas un mes de la Navidad, como ya hizo con la residencia de la calle Caballero. La historia se repite», denuncia Torres.

Sin embargo, la realidad de Los Mateos es bien distintas para los concejales del PP y de Vox que han autorizado estos derribos. Las viviendas afectadas son siete construcciones precarias con decreto de ruina por parte de Urbanismo. En una inspección realizada el viernes previa al derribo se comprobó que dos de ellas había sido ocupadas. Se detuvo la operación y se dio aviso a los Servicios Sociales. Este lunes se ha procedido al derribo de las otras cinco. Servicios Sociales está trabajando con los ocupantes de las otras dos para que no se queden en la calle. Pero su destino final será el mismo.