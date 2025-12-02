La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Las excavadoras retiran los escombros de las viviendas que fueron derribadas en la mañana de este lunes. LV

Comienza el derribo en el barrio cartagenero de Los Mateos de siete viviendas declaradas en ruinas

El PSOE critica que las casas estaban habitadas y que no se informó a los vecinos; el ejecutivo local dice que se les está buscando alojamiento

Eva Cavas

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:45

Comenta

El derribo de siete infraviviendas en el barrio de Los Mateos volvió a enfrentar este lunes a los concejales socialistas y al equipo de gobierno ... municipal. Mientras los primeros acusaron al ejecutivo de Noelia Arroyo de actuar «de espaldas» al vecindario, el Ayuntamiento defendió la intervención por razones de seguridad para los moradores. Dos de las siete chabolas estaban okupadas cuando fueron a derribarlas el pasado viernes y obligó a intervenir a los técnicos de Servicios Sociales.

