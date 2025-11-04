Comercio, agro y autónomos, los sectores que más se resisten a las nuevas tecnologías en Cartagena

La revolución tecnológica y la gestión del talento fueron los temas principales sobre los que ha girado la 22 edición de la Jornada de Dirigentes ... Empresariales, organizada por la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) este martes. La presidenta de la entidad, Ana Correa, declaró que los modelos productivos de las empresas están cambiando y precisan de la ayuda de las administraciones para adaptarse a esta revolución tecnológica. «Necesitan que las administraciones les ayuden para formar a trabajadores y directivos y adaptarse al mundo digital en el que estamos inmersos», dijo.

Correa explicó que las firmas más grandes lo tienen más fácil para asumir los cambios: «Las empresas con más de 10 trabajadores han pasado del 7 al 14% en digitalización en el último año, pero las más pequeñas no tienen la capacidad ni el tiempo de buscar soluciones para ser productivos y adaptarse». Entre los sectores más renuentes al cambio destacó el comercio, las empresas familiares del sector agro y las micropymes o autónomos.

Para los ponentes y participantes de las mesas redondas de la jornada, el principal obstáculo con el que se encuentran trabajadores y empresas es el miedo al cambio. En ello coincidieron Raquel Pérez, directora de Recursos Humanos de Sopra Steria; Luis Garvía, economista y profesor de Icade; y el presidente de Alastria, Miguel Ángel Dominguez.

Luis Garvía subrayó que «hay herramientas que democratizan el acceso a la tecnología y que hacen que, frente a las grandes plataformas, desde lo local podamos no sólo estar sino también competir». «Para eso hay que perder el miedo e interiorizar la IA en nuestro día a día para que, poco a poco, nos daremos cuenta de que hemos cambiado de hábitos y nos acercamos a una gestión de recursos más eficiente. Al acercarnos a la tecnología vemos un mundo lleno de oportunidades que tienen un potencial brutal para cambiar nuestra vida», destacó el economista.

En este sentido se manifestó también Raquel Pérez: «Hay que conocer la tecnología, seas del ámbito que seas, y quitarte el miedo. Tener la mente abierta y entender que esto no es una amenaza sino una oportunidad». La directora de Recursos Humanos de Sopra Steria afirmó que su participación en las jornadas responde también a su intención de abrir negocio en Cartagena. «Estamos trabajando con la UPCT para firmar convenios que nos permitan hacer prácticas y contar con el talento de aquí», explicó.

Por su parte, Miguel Ángel Dominguez habló del tsunami tecnológico y cómo está cambiando la realidad. «Voy a hablar de lo que está pasando en tiempo real con la tecnología disruptiva que está cambiando el mundo y cómo las empresas de Cartagena van a poder beneficiarse de ello. Tenemos muchas posibilidades porque es un mundo tan nuevo que no hay expertos y vas a poder aprovecharte si te pones a estudiar hoy».

En la jornada también participaron la consejera de Empresa, Marisa López Aragón, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo. La consejera afirmó que «las empresas de Cartagena están avanzando mucho en los dos temas sobre los que versa la jornada, revolución tecnológica y gestión de talento». Además, recordó las dos grandes apuestas del Gobierno regional en este sentido, con Caetra y la apertura del centro de formación de Fremm.

Arroyo destacó la importancia del equilibrio «entre la revolución tecnológica y el liderazgo humano que tiene que existir para usar esa tecnología como una herramienta que aporte ventajas. Estamos trabajando, junto con la Comunidad, para ofrecer la formación que necesitan las empresas para los nuevos perfiles profesionales».