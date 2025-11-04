La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ana Correa, este martes, durante la Jornada de Dirigentes Empresariales en Cartagena. Antonio Gil / AGM

Comercio, agro y autónomos, los sectores que más se resisten a las nuevas tecnologías en Cartagena

COEC destaca la necesidad de formación de empresas para adaptarse a la revolución digital, en la 22 edición de la Jornada de Dirigentes Empresariales

Eva Cavas

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:45

Comenta

La revolución tecnológica y la gestión del talento fueron los temas principales sobre los que ha girado la 22 edición de la Jornada de Dirigentes ... Empresariales, organizada por la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) este martes. La presidenta de la entidad, Ana Correa, declaró que los modelos productivos de las empresas están cambiando y precisan de la ayuda de las administraciones para adaptarse a esta revolución tecnológica. «Necesitan que las administraciones les ayuden para formar a trabajadores y directivos y adaptarse al mundo digital en el que estamos inmersos», dijo.

