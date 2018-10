Los comerciantes de Cartagena siguen a la baja Clientes, ayer, durante el último día de la Feria Outlet instalada en la Plaza de Héroes de Cavite. / pablo sánchez / agm La Feria Outlet mantiene las ventas de las tiendas, aunque el sector continúa la tendencia descendente del verano ANTONIO LÓPEZ Martes, 16 octubre 2018, 02:50

El pequeño comerciante continúa a la baja. Ni siquiera la Feria Outlet celebrada este pasado puente de la Fiesta Nacional en la Plaza Héroes de Cavite, ha mejorado los número de un sector que continúa perdiendo clientes y ventas como este verano, cuando el descenso anual ya acumulaba cerca del 5%. Pese al mayor número de turistas que a diario se dejan ver en masa por las calles del centro, sobre todo por la Plaza del Ayuntamiento, calle Mayor, Plaza San Sebastián, Puerta de Murcia y calles Santa Florentina y del Carmen, los beneficios del sector siguen cayendo en picado.

Esta situación la ha notado el medio centenar de pequeños empresarios participantes hasta ayer en la feria de precios bajos organizada por el Ayuntamiento. De los siete días que han estado vendiendo artículos fuera de temporada, solo el día festivo -el viernes-, el sábado y parte del domingo, han visto una buena afluencia de clientes.

Así lo ven Paola Jordán. Milk «Hemos vendido un poco de todo, tanto de la temporada de verano como de invierno. Los que vienen mucho y no compran nada son los turistas de cruceros. Solo buscan artículos baratos». Abel Lisón. Collado Sport «Los días fuertes han sido el festivo y el fin de semana. El resto se han visto pocos clientes con respecto a otros años. A pesar de todo, se vende igual que en nuestra tienda». Juan Manual Lozano. Duly Complementos «Este tipo de iniciativos ayuda a vender, pero nuestro verdadero objetivo es poder quitarnos de encima los productos fuera de temporada y para darnos a conocer». Karim el Hamri. Pink Star «Este año se ha vendido menos que en la pasada edición, pero no nos podemos quejar. Ha habido muchos clientes, pero la mayoría han sido de cruceros, y estos solo compran artículos de un euro».

«Esta edición ha sido más floja que las anteriores. La lluvia influyó bastante en ello. Hizo que viniera menos gente. Lo que sí se ha visto mucho son 'cruceristas', pero estos solo buscan artículos baratos», explicó a este diario Juan Manual Lozano, de Duly Complementos, una tienda ubicada en la calle Ángel Bruna.

Los empresarios critican que los turistas de crucero solo buscan artículos «baratos»

Para los comerciantes, este tipo de iniciativas sirven para «sacar del almacén el stock y para darnos a conocer», cuenta Lozano. De una opinión similar es otro de los participantes en la feria, Abel Lisón, de Collado Sport, un comercio de ropa y calzado de deporte, situado en la intersección de la calle Príncipe de Asturias con la Avenida Reina Victoria. «Aquí vendemos igual que en nuestras tiendas en una semana normal, no mucho más, la verdad, y menos este año, que ha habido menos afluencia».

Compras 'on line'

Como su vecino de expositor, dice que el sector va cada vez a peor. «Creo que desde Semana Santa, las ventas no han mejorado en general, porque ahora los clientes optan más por las compras 'on line' y por los centros comerciales. Es una pena que no se apueste de verdad por este sector», indicó.

Opina igual el secretario del Centro Comercial Abierto, Joaquín Moya, que a nivel general y a falta de hacer un sondeo más amplio, afirmó que las ventas no están siendo mejores que este verano y que la línea está siendo la misma que entonces: «A la baja».

Otro de los participantes en esta feria de oportunidades es Karim el Hamri, un vendedor de ropa de mujer que tiene su tienda, Pink Star, en la calle San Fernando. Como el resto de compañeros opinó que «se ha vendido menos», pero pese a ello se mostró «contento», porque «he podido sacar bastante género de los almacenes». Se quejó también que los turistas de cruceros, «aunque vienen en masa, miran y solo se llevan artículos de un euro, por eso puse pañuelos a ese precio y he vendido bastantes».

A falta de hacer un balance está también Paola Jordán, de la tienda de ropa Milk, ubicada en la calle del Aire. Durante los siete días de la feria, «en nuestro puesto hemos vendido de todo un poco, tanto moda de verano como de invierno, restos de temporada que ya no veremos en nuestro establecimiento».

Desde este colectivo esperan que su mala racha cambie. Tienen bastantes esperanzas depositadas en el Plan de Dinamización del Comercio que elabora el Gobierno municipal desde el pasado mes de julio, junto a las asociaciones de comerciantes de la zona, para incentivar las ventas.

Desfiles y concursos

Junto a la Feria Outlet, una de las iniciativas que están siendo impulsadas desde el Consistorio es la Semana del Comercio, que del 29 de octubre al 4 de noviembre combinará diferentes actividades para potenciar el sector. En el mismo escenario de la Plaza de Héroes de Cavite habrá un escaparate para mostrar las últimas tendencias de moda con talleres infantiles, desfiles de moda y un concurso de estilismo, en el que participarán blogueras. Además, hay programadas conferencias sobre escaparatismo y redes sociales.

El comercio ha pedido en diferentes ocasiones al Ayuntamiento iniciativas de ese tipo para incentivar las ventas de todos los negocios. Este sector es uno de los pocos que no crece cuando la crisis económica se ha diluido.