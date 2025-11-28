La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El submarino 'Isaac Peral' (S-81), este viernes, en Cartagena.

El submarino 'Isaac Peral' (S-81), este viernes, en Cartagena. Pedro Martínez / AGM

El comandante del S-81 tras su primera misión OTAN: «Hemos hecho cosas con este submarino que no me esperaba»

El 'Isaac Peral' regresa a su base de Cartagena, tras 45 días de despliegue por el Mediterráneo, con la satisfacción de sus mandos por los resultados tras recorrer más de cinco mil millas y superar las 800 horas de inmersión

Gregorio Mármol

Gregorio Mármol

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:39

Comenta

Con las banderas de España y de la OTAN coronando su vela y la canción del grupo cartagenero Arde Bogotá 'Exoplaneta' sonando por megafonía interior, ... el submarino 'Isaac Peral' (S-81) entró este viernes por la mañana en su base del Arsenal de Cartagena tras haber navegado más de cinco mil millas por el Mediterráneo, la mayoría en inmersión. Todo ello durante los 45 días que ha durado la primera misión internacional y al servicio de la OTAN del que es el primer submarino de diseño y fabricación española, resultado de la colaboración entre la Armada y la empresa pública Navantia. En el muelle norte del Arsenal, fue recibido por el personal de la Base, Escuela y Flotilla de Submarinos, así como por familiares de los miembros de la dotación.

