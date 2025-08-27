Una colilla sin apagar prendió el fuego en las cuestas del Cedacero en Cartagena El incendio, que obligó a movilizar medios áereos y brigadas municipales y autónomicas, calcinó la semana pasada 14 hectáreas de matorral

Los indicios recogidos por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) durante las pesquisas realizadas a pie de terreno la semana pasada concluyeron que el incendio en las cuestas del Cedacero se debió a una colilla sin apagar, probablemente lanzada desde un vehículo que circulaba por la carretera. Así lo confirmaron este miércoles fuentes de la Guardia Civil a este periódico.

El fuego, el más importante que ha tenido lugar este verano en la comarca del Campo de Cartagena, calcinó el pasado 22 de agosto más de 14 hectáreas de matorral y obligó a movilizar medios aéreos, así como a varias brigadas de bomberos municipales y del plan Infomur ante la proximidad de los terrenos afectados al parque natural de La Muela y Cabo Tiñoso.

Desde la Consejería de Medio Ambiente recordaron a LA VERDAD que la Comunidad apenas cuenta con montes de titularidad pública en su propiedad y señalaron que el Estado cuenta con 1.118 hectáreas en su poder entre La Algameca y Cabo Tiñoso frente a las 400 que posee el Gobierno regional, los cuales «están pendientes de deslinde y de su incorporación al Catálogo de Montes de Utilidad Pública, lo que permitirá reforzar la gestión y conservación en este enclave de alto valor ambiental».

Por su parte, la Consejería de Fomento afirmó a este diario que realizan entre dos y tres actuaciones al año de limpieza y desbroce de cunetas y márgenes en las carreteras autonómicas, a lo que destina 1,8 millones en toda la Región. Asimismo señalaron que, este año, debido a las lluvias, se realizaron limpiezas adicionales, así como que en verano no se hacen para evitar incendios.

