Letrados y autoridades desvelan una placa en la calle Jara, donde el Colegio de Abogados tuvo su primera sede. Ayto.

El Colegio de Abogados de Cartagena recibe la Medalla de Oro e inaugura una placa en la calle Jara

El decano presume de turno de oficio y lealtad institucional en un acto donde se reconocieron los 175 años de recorrido de la institución en Cartagena

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:31

El Ayuntamiento hizo entrega este lunes de la Medalla de Oro de la ciudad al Ilustre Colegio de Abogados, rindiendo así homenaje a una institución ... que celebra este año su 175 aniversario. El acto solemne, celebrado en el Salón de Plenos del Palacio Consistorial y presidido por la alcaldesa, Noelia Arroyo, y los portavoces municipales, contó con la presencia de los miembros de la Corporación, así como autoridades y representantes del ámbito político, civil, judicial y militar, entre los que figuraban el almirante del Arsenal, Alejandro Cuerda; el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández, la diputada nacional Caridad Rives, o el Fiscal Jefe de Cartagena, David Campayo.

