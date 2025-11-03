El Colegio de Abogados de Cartagena recibe la Medalla de Oro e inaugura una placa en la calle Jara

El Ayuntamiento hizo entrega este lunes de la Medalla de Oro de la ciudad al Ilustre Colegio de Abogados, rindiendo así homenaje a una institución ... que celebra este año su 175 aniversario. El acto solemne, celebrado en el Salón de Plenos del Palacio Consistorial y presidido por la alcaldesa, Noelia Arroyo, y los portavoces municipales, contó con la presencia de los miembros de la Corporación, así como autoridades y representantes del ámbito político, civil, judicial y militar, entre los que figuraban el almirante del Arsenal, Alejandro Cuerda; el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández, la diputada nacional Caridad Rives, o el Fiscal Jefe de Cartagena, David Campayo.

En su intervención, el decano del Colegio de Abogados, Ángel Méndez, ya con la distinción en las manos, se mostró emocionado y orgulloso. Describió la cita como «una ocasión excepcional y de gran trascendencia que pone el broche de oro a 175 años de historia del Colegio, de servicio a los ciudadanos, de compromiso con la justicia y de lealtad a esta ciudad que tanto amamos».

Además, Méndez aprovechó la ocasión para mencionar a los «2.472 letrados y letradas que han contribuido con su trabajo a engrandecer el nombre del Colegio a lo largo de todos estos años». Destacó asimismo que «no existen muchas instituciones con una trayectoria tan larga, con raíces tan hondas y tan significativa para la ciudadanía y el progreso social», concluyó el decano, que recalcó ante los presentes los que entiende que son los dos pilares básicos con sustentan la institución: el turno de oficio y la lealtad institucional.

Por su parte, la alcaldesa, Noelia Arroyo, tuvo en su discurso un capítulo de reivindicación, reclamando la consecución de la Ciudad de la Justicia. «En este empeño, el Colegio de Abogados y el Ayuntamiento avanzan en la misma dirección. Tenemos un objetivo común inaplazable: entregar a Cartagena la Ciudad de la Justicia por la que llevamos décadas luchando. Estoy convencida de que, desde la unidad del municipio y con todos los actores legales y ciudadanos, lograremos dar a la administración de justicia y a los profesionales del Derecho las instalaciones que merecen los cartageneros».

La regidora puso en valor la contribución del Colegio con los más pobres al garantizar desde sus orígenes que ninguna persona tuviera que quedarse sin representación legal por carecer de medios económicos. Asimismo, Arroyo resaltó los vínculos tendidos entre Colegio y Ayuntamiento. «El Colegio ha orientado a colectivos vecinales, apoyado proyectos solidarios y participado en consejos municipales, y esa cooperación ha resultado decisiva en tareas como la mediación comunitaria, la defensa del patrimonio histórico-legal y la promoción de la igualdad y la justicia social».

La jornada de homenaje al Colegio de Abogados se cerró con el descubrimiento de una placa conmemorativa en el número 1 de la calle Jara, el lugar que fue la primera sede de la institución y que hoy forma parte del patrimonio municipal.