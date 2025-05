Cofradías, asociaciones y bares de Cartagena abren sus cruces de mayo atentos al tiempo

C. R. Cartagena Viernes, 2 de mayo 2025, 08:05 Comenta Compartir

Cofradías religiosas, asociaciones vecinales y, sobre todo, bares iniciaron ayer los montajes de sus cruces de mayo con la vista puesta en el cielo. La Aemet pronostica la posibilidad de chubascos, sobre todo en la jornada del sábado, que serían más probables en horario matinal. Aun así, todo está preparado para que esta noche la fiesta de las Cruces de Mayo se ponga en marcha para llenar de fiesta y colorido el centro histórico hasta la tarde del domingo.

Cartagena celebra en 2025 los cincuenta años de la recuperación de esta antigua fiesta religiosa popular. Lo hizo la Cofradía Marraja, erigiendo un altar en el Callejón de Bretau. Su iniciativa tuvo una rápida réplica por parte de otras cofradías, que son las que han mantenido viva la fiesta hasta su eclosión hace quince años, cuando se sumaron a ella otros colectivos ciudadanos y sobre todo bares. El Ayuntamiento de Cartagena ha autorizado este año la instalación de 37 barras en calles céntricas. Además, repartirá 15.000 pañuelos azules serigrafiados con una cruz formada por claveles.

La primera cruz que abre este viernes es la de la Asociación de Vecinos Barrio de San Diego-Casco Histórico, en la Plaza de la Merced, a las 17.30 horas, con el pregón que pronunciará el empresario Juan Francisco Rebollo. La Cofradía California abrirá la suya en la calle de Aire tras las palabras que pronunciará a las 20.30 el concejal Nacho Jáudenes.

A la misma hora, Miguel Acosta ofrecerá el pregón de la Cruz de Mayo de la Cofradía Marraja. Será en el Callejón de Bretau, aunque la posterior cena de agrupaciones se trasladará al local del futuro museo marrajo de la calle Cuatro Santos. Por su parte, la Hermandad de Romeros de San Ginés de la Jara inaugurará su cruz, en la Plaza San Francisco, con el discurso del hermano mayor de la Archicofradía de la Virgen del Carmen, Juan Manuel Carrillo. En la calle Palas se ubicará la Cofradía del Resucitado, donde Dulce Sánchez González dará el pregón a las 21.30 horas.

Otra de las cruces destacadas es la que monta el Grupo Folclórico Ciudad de Cartagena de La Palma en la plaza Condesa de Peralta, a los pies de la Catedral. Este sábado tiene previsto celebrar distintas actuaciones folclóricas y actividades costumbristas.

El Ayuntamiento inició el jueves la instalación de una treintena de aseos públicos de uso gratuito en lugares estratégicos del centro histórico. La mayoría estarán localizados en la calle Balcones Azules, junto a una de las zonas más concurridas de esta festividad, en la salida del Museo del Foro Romano. Pero también hay en emplazamientos donde residen vecinos, que ya han protestado por ello.

Ambulancias y drones

En cuanto a la seguridad, la Plaza San Francisco acogerá un puesto de primeros auxilios atendido por quince efectivos de Protección Civil con dos ambulancias con soporte vital avanzado de enfermería. La Policía Local desplegará efectivos del Grupo Operativo Especial de Seguridad Ciudadana (Goesc) y de la Unidad de Medios Aéreos, que vigilará con drones los lugares con mayor concentración de público.

Las barras tienen permiso para trabajar desde anoche hasta las ocho de la tarde del domingo. Lo harán de doce del mediodía hasta la una y media de la madrugada. No obstante, la música no podrá sonar durante el paréntesis de la siesta ni tampoco después de las once de la noche.

Además de las actividades que cada hostelero pueda organizar junto a su establecimiento, el Ayuntamiento ha programado conciertos gratuitos en la Plaza del Ayuntamiento. Allí actuará este viernes el grupo Decai, a las 20.30 horas; los Cantores de Híspalis, el sábado, también a las 20.30 horas; y el guitarrista Faustino Fernández, el domingo a mediodía. El cartel de la fiesta ha sido diseñado por Alberto Besada.