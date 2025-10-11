La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Comunidad comunica que ya no es necesaria la presencia de la UME en Los Alcázares
Marién García Boj. P. SÁNCHEZ / AGM

La Cofradía del Resucitado elige este lunes a su hermano mayor

La actual responsable de la institución, Marién García Boj, tratará de revalidar el cargo, al que también optan Ángel Maciá y Ruperto Vera

C. R.

CARTAGENA.

Sábado, 11 de octubre 2025, 10:24

Comenta

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado celebrará el lunes su Cabildo General Extraordinario electoral. Los procesionistas blancos escogen en unos días al que será su hermano mayor para los próximos cuatro años. Los comicios tendrán lugar en la sede social de la Cofradía, ubicada en el entresuelo del número 1 de la calle Palas.

La Cofradía está actualmente encabezada por Marién García Boj, quien intentará revalidar su cargo. El horario de votaciones será de 17.30 a 21.00 horas, tras lo cual se procederá al recuento y proclamación de los resultados.

Conforme a lo establecido en los vigentes estatutos, este martes, reunido el Cabildo de Mesa, se formó la terna de candidatos a hermano mayor, la cual ha sido avalada por el vicario episcopal de Cartagena y que, aparte de por la propia García Boj, está también compuesta por otras dos personas que optarán a ostentar la misma responsabilidad: Ángel Maciá Beas y Ruperto Vera Ros.

Tal y como indica el artículo 78 de los estatutos sobre la elección de hermano mayor, antes de proceder a la votación se constituirá una mesa electoral, presidida por el miembro del Cabildo de mayor edad presente en la reunión, actuando como secretario el de menor edad y auxiliados en el proceso por la secretaria general, que actuará como escrutadora.

Dos años de permanencia

Podrán ejercer su derecho a voto todos los hermanos que cumplan los requisitos establecidos: tener 18 años cumplidos, contar con al menos dos años de antigüedad continuada, estar al corriente en el pago de las cuotas y figurar en el censo definitivo de electores promulgado el 13 de junio, tras el periodo de exposición y reclamaciones efectuado en los días y plazos establecidos por los estatutos.

Asimismo, los hermanos que no puedan asistir el lunes 13 de octubre podrán emitir su voto mediante la modalidad de «voto en ausencia», personándose en la sede social de la Cofradía el jueves 9 o viernes 10 de octubre, en horario de 17.30 a 19.30 horas, ante el secretario general, que actuará como fedatario y depositario del mismo.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios de la Región de Murcia donde más ha llovido en las últimas horas: San Javier supera los 177 litros
  2. 2 La dana golpea a última hora y provoca inundaciones en San Javier y Los Alcázares
  3. 3 El pabellón Cabezo Beaza de Cartagena se llena de desalojados: «El agua ya entraba por el dormitorio»
  4. 4 La dana sacude Cartagena: el Ayuntamiento ordena el desalojo de Villas Caravaning, Bahía Bella y La Algameca por el aviso rojo
  5. 5 Detenido en La Manga por intentar llevarse seis botellas de champán Moët
  6. 6

    Costas recibe el aval de la Justicia para desalojar dos casas en Cabo de Palos
  7. 7 Diez detenidos en Molina de Segura por una pelea multitudinaria
  8. 8 Activado el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones en la Región de Murcia
  9. 9

    Los hosteleros del casco histórico de Murcia tendrán que sustituir toldos y pérgolas por sombrillas en los próximos meses
  10. 10 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 10 de octubre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Cofradía del Resucitado elige este lunes a su hermano mayor

La Cofradía del Resucitado elige este lunes a su hermano mayor