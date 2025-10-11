La Cofradía del Resucitado elige este lunes a su hermano mayor La actual responsable de la institución, Marién García Boj, tratará de revalidar el cargo, al que también optan Ángel Maciá y Ruperto Vera

C. R. CARTAGENA. Sábado, 11 de octubre 2025, 10:24

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado celebrará el lunes su Cabildo General Extraordinario electoral. Los procesionistas blancos escogen en unos días al que será su hermano mayor para los próximos cuatro años. Los comicios tendrán lugar en la sede social de la Cofradía, ubicada en el entresuelo del número 1 de la calle Palas.

La Cofradía está actualmente encabezada por Marién García Boj, quien intentará revalidar su cargo. El horario de votaciones será de 17.30 a 21.00 horas, tras lo cual se procederá al recuento y proclamación de los resultados.

Conforme a lo establecido en los vigentes estatutos, este martes, reunido el Cabildo de Mesa, se formó la terna de candidatos a hermano mayor, la cual ha sido avalada por el vicario episcopal de Cartagena y que, aparte de por la propia García Boj, está también compuesta por otras dos personas que optarán a ostentar la misma responsabilidad: Ángel Maciá Beas y Ruperto Vera Ros.

Tal y como indica el artículo 78 de los estatutos sobre la elección de hermano mayor, antes de proceder a la votación se constituirá una mesa electoral, presidida por el miembro del Cabildo de mayor edad presente en la reunión, actuando como secretario el de menor edad y auxiliados en el proceso por la secretaria general, que actuará como escrutadora.

Dos años de permanencia

Podrán ejercer su derecho a voto todos los hermanos que cumplan los requisitos establecidos: tener 18 años cumplidos, contar con al menos dos años de antigüedad continuada, estar al corriente en el pago de las cuotas y figurar en el censo definitivo de electores promulgado el 13 de junio, tras el periodo de exposición y reclamaciones efectuado en los días y plazos establecidos por los estatutos.

Asimismo, los hermanos que no puedan asistir el lunes 13 de octubre podrán emitir su voto mediante la modalidad de «voto en ausencia», personándose en la sede social de la Cofradía el jueves 9 o viernes 10 de octubre, en horario de 17.30 a 19.30 horas, ante el secretario general, que actuará como fedatario y depositario del mismo.

