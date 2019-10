«Cocinar con los hijos hace que aprendan a comer de todo» A David Rubio. / edu botella / aGM David Rubio, delegado comercial de Unilever Food Solutions España MARIELA FASOLI Domingo, 13 octubre 2019, 10:42

David Rubio (Murcia, 1973) es delegado comercial de la empresa Unilever Food Solutions España, que organiza la tercera edición del concurso 'Mejores arroces'. La cita es el 6 de noviembre en las instalaciones de Promenade, en Murcia.

-¿En qué consiste este certamen?

-Unilever Food Solutions ayuda a diario a miles de chefs con marcas como Hellmann's, Knorr, Maizena y Carte D'Or, entre otras, y creó este concurso para dinamizar el consumo del arroz fuera del hogar y apoyar a la restauración independiente a través de la presentación de su plato estrella en el certamen. 'Mejores arroces' está dirigido a restauradores y en él votan los consumidores, que han elegido a los semifinalistas. La final será el 6 de noviembre en Promenade, donde los competidores defenderán su receta ante un jurado profesional.

-La primera edición se celebró en Madrid y la segunda en León. ¿Por qué este año le toca a Murcia?

-Han influido varios factores: la gran participación de restaurantes en anteriores ediciones; contar con una de las tres únicas denominaciones de origen de arroz de España; disfrutar de una variada oferta gastronómica y la implicación de profesionales del sector y entidades, entre ellas, 'La Verdad'.

-¿Qué tiene de especial la denominación de origen del arroz de Calasparra?

-En Murcia tenemos una joya arrocera como es Calasparra y sus arroces de las variedades bomba y Balilla por Sollana. Fue el primer arroz del mundo con denominación de origen. El hecho de que su cultivo sea de montaña, entre 340 y 500 metros, y regados por agua fresca de río, le aporta al arroz unas peculiaridades muy apreciadas por los grandes chefs.

-¿Existe en Murcia una tradición arrocera?

-Murcia es una región rica gastronómicamente y, por supuesto, también arrocera, con un consumidor muy exigente. Contamos con recetas muy variadas como consecuencia de nuestra geografía. Por eso, nos encontramos con sabrosos calderos, arroces 'empedraos', arroces y verduras, con conejo y serranas, a la leña... Hay mucho donde elegir, y cualquiera es un acierto.

-¿Cuál es su receta arrocera?

-Lo cocino en diferentes variedades, aunque el arroz 'a banda' y el meloso de bogavante es el que más me piden en casa.

-¿Qué valores enseña, sobre todo a los más jóvenes, cocinar con su familia?

-Sin duda, esta es una de las actividades más enriquecedoras y divertidas que se puede hacer en familia y, especialmente, con niños, ya que involucrarles entre fogones permite que coman de todo, más sano y que dejen de lado las objeciones que ponen a ciertos alimentos. Nada une más a la familia que estar entorno a la mesa y que esa reunión empiece en la cocina con la preparación de las viandas; eso crea lazos maravillosos. Cocinar juntos inculca grandes y buenos valores.

-¿Tiene usted recuerdos de su infancia cocinando con un familiar?

-Mi madrina Consuelo, de Pepe El Torrao, me hizo profesar un enorme respeto al oficio de cocinero y un amor sincero a la cocina. Son muchos los recuerdos que me acompañan, y ella, aún hoy, me sigue enseñando trucos y consejos.

-¿Qué plato le lleva en su memoria directamente a su niñez?

-Sin duda, el arroz y mondongo de mi tía María y el conejo frito con tomate de mi madre.