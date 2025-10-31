El clavel desbanca al crisantemo como la flor más vendida en Cartagena para Todos los Santos

La compra de centros y arreglos florales para llevar a los cementerios por el Día de Todos los Santos se está convirtiendo en una tradición ... en vías de extinción. Los profesionales de las ventas de flores aseguran que en los últimos diez años su clientela se ha reducido de forma significativa con motivo de esta festividad.

«Llevamos aquí 40 años y cada año se venden menos flores para el Día de Todos los Santos. Es una tradición que se está perdiendo porque los clientes que vienen a comprarlas son personas mayores. Los jóvenes no han seguido esta tradición, sin embargo sí que vendemos mucho por el Día de la Madre o San Valentín», explicó Juan José García López, dueño de la floristería San Juan.

Los cambios en los hábitos de los compradores también han hecho que ahora sean los claveles las flores que más se venden, desbancando a la flor por excelencia de Todos los Santos, que ha sido siempre el crisantemo, que ha quedado relegado al segundo lugar. «Lo que más se llevan son claveles y es básicamente porque son más baratos. Antes de llevaban más lo crisantemos, pero como es más caro ahora se llevan muchos menos», indicó García López.

Algo que confirmó también su compañera Elisa Martínez, de la floristería Antonia. «Los claveles son más baratos y se los llevan más, además si un cliente antes se llevaba cinco, pues ahora se lleva tres, así que no se vende tanto como antes. Se nota mucho que se pierde esta tradición. Lo que más hacemos para este día son centros de flores, mucha flor trabajada», afirmó Martínez.

Los gladiolos, otra de las flores típicas de estas fechas, han tenido este año un descenso en la producción local. «Este año han venido pocos gladiolos porque no se han cultivado. Traerlos de fuera encarece mucho el precio y no es rentable».

El aumento del precio de las flores para este día está provocando que algunas floristerías tradicionales decidan no participar en la campaña de Todos los Santos y otras venden sólo a la clientela habitual. «Tenemos una clientela fija y es a quienes les vendemos las flores para Todos Los Santos. De vez en cuando perdemos alguno, porque suelen ser gente mayor, pero no perdemos ni ganamos más. Han aumentado los costes de las flores pero nosotros no hemos aumentado los precios porque lo que queremos es mantener a nuestros clientes. En nuestra tienda lo que más trabajamos es la rosa, pero lo que más se vende es el clavel o el gladiolo», comentó José María Marín, propietario de la floristería San Francisco.

Aumento de las incineraciones

Otro de los factores que afectan a los vendedores de flores es el aumento de las incineraciones. «Si tienes la urna con las cenizas de tu familiar en tu casa no tienes que llevarle flores a ninguna parte, así que ese cambio también nos afecta a nosotros», dijo García López.

Los floristas se quejan también de la competencia que les surge en ocasiones como ésta. A los puestos que se instalan en los cementerios se les ha unido en los últimos años el mercadillo de las flores del Paseo Alfonso XIII y algunas tiendas multiprecio. «No entiendo por qué se les da permiso a personas que no viven de esto. Cada establecimiento tiene que tener su especialidad, porque tu no vas a una pizzería a comprar carne. Nosotros llevamos todo el año pagando nuestros impuestos», declaró Elisa Martínez, quien pidió también a las autoridades «que sean un poco más permisivos con nuestra clientela estos días, porque si vienen un momento a recoger un centro o llevarse un ramo a nosotros nos hacen un mundo y en cinco minutos están despachados».