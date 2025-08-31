Cine histórico a la luz de las estrellas

Como en los cines de antaño, cuando pasar una noche de verano a la luz de las pantallas era el único entretenimiento. Palomitas y bocadillos ... compartiendo historias con los protagonistas de la gran pantalla. Todo vuelve, y esta experiencia también se ha retomado en Cartagena, con un gran éxito, durante la época estival.

Los jardines del Museo Arqueológico Municipal Enrique Escudero de Castro son un buen escenario para disfrutar del cine, un lugar único por su antigüedad y belleza que acoge cada verano decenas de espectadores que se quedan en la ciudad. Desde hace más de diez años los responsables del Arqueológico ofrecen una actividad que es muy secundada y que está enfocada a dar a conocer la historia del mundo antiguo.

El pasado miércoles la película Gladiator despidió el ciclo 'De Troya a Roma: Aventuras del Mundo Antiguo', una iniciativa que se lleva a cabo desde el mes de julio y que ha tenido una gran acogida por parte de los ciudadanos. «Hemos llenado todos los miércoles y hay días que han llegado a faltar sillas», comentaba con satisfacción el responsable del museo, el arqueólogo Miguel Martín Camino.

Este especialista explicaba, minutos antes de comenzar la proyección, que este año «los asistentes han podido disfrutar de una selección de películas relacionadas con la historia y la mitología del Mediterráneo antiguo». De esta manera, en este ciclo se han proyectado títulos como Troya, Hércules, Ágora, Asterix en Bretaña o Julio César.

La novedad que se ha puesto en marcha esta edición es «la apuesta que ha hecho el Ayuntamiento por el cine familiar, ya que tres de las siete obras seleccionadas son de animación y aptas para todos los públicos». Una iniciativa, enfatiza Martín Camino, que «ha tenido mucho éxito, y ha sido secundada por muchas familias con niños».

Bocadillos y palomitas

Gran parte de los asistentes rememoraban «el cine de verano que se proyectaba en Los Juncos. Era una época en la que muy poca gente veraneaba y se iba a pasar allí las noches al fresco, rodeado de amigos y con un bocadillo unas palomitas», comentaba el responsable del arqueológico. Alababa también la iniciativa del Ayuntamiento cartagenero, que este verano, además de la actividad del arqueológico, ha programado cine en el Parque Torres.

Asistentes como Mercedes Dorda y José Munuera aplaudían la iniciativa. «Nos apuntamos a todo lo que se programe en Cartagena y este ciclo es muy bueno porque las películas son de gran calidad», comentaban con amigos como Pablo Díaz y Andrés Espinosa. Muchos espectadores reconocían no haberse perdido ninguna de las siete películas proyectadas en el ciclo. Sidney Torres y Sonia Ricaldis se mostraban igualmente «encantadas porque nos gusta mucho el cine de verano y más tratándose de un lugar tan bonito como es el Museo Arqueológico».

Como despedida de la temporada estival el pasado miércoles se proyectó Gladiator, la película dirigida por Ridley Scott en el año 2000. Un clásico de la gran pantalla que sitúa al espectador en el año 180, cuando el Imperio Romano domina todo el mundo conocido. Tras una gran victoria sobre los bárbaros del norte, el anciano emperador Marco Aurelio (Richard Harris) decide transferir el poder a Máximo (Russell Crowe), bravo general de sus ejércitos y hombre de inquebrantable lealtad al imperio. Pero su hijo Cómodo (Joaquin Phoenix), que aspiraba al trono, no lo acepta y trata de asesinar a Máximo.

Asistieron, entre otras personas, Ana y Carmen Torres, Juani Conesa, José Antonio Martínez, Mariela Conesa, Yesica Moya, Sara Carmona, Javier Pelegrín, Carmen y Sofía Sánchez y Ana Carneiro. Todos ellos salieron satisfechos de una programación de mucha calidad cinematográfica y que, según comentaron, «ha aliviado las tórridas noches de verano» que se han vivido en la ciudad. Con cada proyección, que ha sido gratuita hasta completar el aforo, se demostró que el tiempo no ha acabado con la sana costumbre de los bocadillos y las palomitas al fresco de la noche y a la luz de las estrellas.