Cinco empresas se interesan por la gestión de las visitas al faro de Cabo de Palos Bañistas, en una playa a los pies del faro de Cabo de Palos. / P. S. / AGM ANTONIO LÓPEZ Cartagena Viernes, 3 agosto 2018, 01:12

Una vez descartado que el Ayuntamiento de Cartagena se vaya a quedar con la gestión de las visitas al faro de Cabo de Palos, la Autoridad Portuaria ya ha abierto el abanico para buscar quien se encargue del servicio. Hasta el momento cinco empresas ya se han interesado. Así lo anunció ayer el presidente del Puerto, Joaquín Segado, momentos antes de asistir a la mes de trabajo de la Zona de Actividades Logísticas. Aclaró que no convocará un concurso público para elegir a una de ellas, sino que cualquiera que lo desee puede ofertar dicha ruta.

El precio del acceso será establecido por las empresas, y la Autoridad Portuaria tan solo se quedará un 1%. No obstante, aclaró que las que quieran disponer de la autorización tendrán que seguir el pliego de condiciones del servicio, que estará disponible en los próximos días.

El documento tendrá tres puntos innegociables debido a las características del edificio. Las visitas serán en grupos de no más de cinco personas, que irán acompañadas de personal autorizado y se llevarán a cabo en los horarios que no impidan el trabajo que se desarrolla en el inmueble. Para evitar accidentes solo podrán acceder personas que no tengan problemas de movilidad y que no sufran una enfermedad cardiovascular.

Una prueba

Asimismo, Segado explicó que los seis primeros meses de la experiencia serán de prueba para ver cómo funciona el servicio. «Teníamos dos opciones: no hacer nada o permitir las visitas; y hemos optado por la segunda», dijo el presidente del Puerto.

Finalmente, Segado explicó que debido a las características del faro, con una escalera de caracol de 360 peldaños, los visitantes deberán firmar una declaración responsable, aunque la seguridad estará garantizada en todo momento.