La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dique de contención en la rambla de la Carrasquilla. Pablo Sánchez/AGM

La CHS expropiará en Cartagena 26 parcelas en las ramblas de Ponce y la Carrasquilla

La actuación, que afectará al acceso a Cueva Victoria, busca evitar inundaciones y arrastres de residuos mineros al Mar Menor

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:07

Comenta

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ya tiene fecha para tomar posesión de hasta 26 parcelas en zonas limítrofes al barranco de Ponce y ... de la Carrasquilla. Será el próximo 24 de noviembre por la mañana. Ese día los propietarios están citados para el levantamiento del acta previa de ocupación. El objetivo del organismo de cuenca es mejorar la situación ambiental y la capacidad de evacuación de estos cauces que tienen su nacimiento en las faldas de la sierra minera y que son causantes de episodios de contaminación, ya que sus aguas van a desembocar cargadas de metales pesados en el Mar Menor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los opositores docentes podrán elegir entre dos opciones en el examen práctico y llevarse su copia
  2. 2 Prisión provisional para el acusado de asfixiar a su novia de 19 años en Librilla
  3. 3 No dejes que las cucarachas invadan tu hogar: cómo prevenir una de las plagas más comunes en otoño
  4. 4 El Real Murcia también se carga a Goiria y confirma su volantazo
  5. 5 Nueve empresarios de la Región de Murcia entran como inversores en el proyecto del centro de microchips
  6. 6

    Exculpan a un conductor murciano captado por un radar circulando a 211 km/h
  7. 7 Dos heridos en un accidente de tráfico en Fuente Cubas, en Cartagena
  8. 8

    Adrián Colunga llega al banquillo del Real Murcia tras fulminar Moreno a Exteberria
  9. 9

    Los profesores avisan de que las redes dañan la salud mental de los estudiantes
  10. 10 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La CHS expropiará en Cartagena 26 parcelas en las ramblas de Ponce y la Carrasquilla

La CHS expropiará en Cartagena 26 parcelas en las ramblas de Ponce y la Carrasquilla