La CHS expropiará en Cartagena 26 parcelas en las ramblas de Ponce y la Carrasquilla

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ya tiene fecha para tomar posesión de hasta 26 parcelas en zonas limítrofes al barranco de Ponce y ... de la Carrasquilla. Será el próximo 24 de noviembre por la mañana. Ese día los propietarios están citados para el levantamiento del acta previa de ocupación. El objetivo del organismo de cuenca es mejorar la situación ambiental y la capacidad de evacuación de estos cauces que tienen su nacimiento en las faldas de la sierra minera y que son causantes de episodios de contaminación, ya que sus aguas van a desembocar cargadas de metales pesados en el Mar Menor.

En la relación de terrenos que pasarán a manos de la institución estatal presidida por Mario Urrea están sobre todo fincas agrícolas de múltiples particulares. También, aunque en menor de medida, de empresas.

Las parcelas situadas a orillas de la rambla de la Carrasquilla están situadas concretamente en el tramo de cauce situado entre La Manga Club y la autovía de La Manga, ya muy cerca de Los Belones. Figuran parcelas propiedad de empresas como la de automoción Huertas Motor o la finca El Puntal.

Por la parte del barranco de Ponce, hay también gran cantidad de parcelas de regadío ubicadas entre el Estrecho de San Ginés y la autovía de La Manga. Entre los afectados está la Inmobiliaria Vano, conocida propietaria del ruinoso Palacete Versalles (Villa Calamari), pero también el mismo Ayuntamiento de Cartagena. Al Consistorio le quitarán suelo municipal precisamente en la parcela donde se ubica el acceso a una de sus joyas patrimoniales: Cueva Victoria. El acceso a esta caverna está atravesado por el barranco de Ponce, en el tramo que pasa por la cara sur del Monte Miral. En este punto, según la documentación pública de la CHS, está prevista un área de laminación de escorrentías además de una restauración vegetal.

La actuación sobre estos lugares figura como Fase II del proyecto para la restauración hidrológico-forestal de las ramblas de la sierra minera, que a su vez está enmarcado dentro del Marco de Actuaciones Prioritarias del Mar Menor .

Previamente, tal y como recogió este diario, la CHS ya acometió tareas de plantación de árboles y arbustos de especies autóctonas a lo largo del año pasado en suelo de su dominio. También diferentes diques de contención con el fin de frenar el arrastre de residuos mineros y sedimentos.