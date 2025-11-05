Cetenma celebra 25 años como motor de innovación y sostenibilidad en Cartagena El centro tecnológico ha gestionado en los últimos años más de 20 millones en proyectos de transformación industrial en la Región

LA VERDAD Cartagena Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:12

El Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente (Cetenma) celebró este miércoles su 25 aniversario en un acto que reunió a representantes del Ayuntamiento de Cartagena, la Comunidad Autónoma y la UPCT, destacando su papel en la transformación sostenible del municipio y la Región de Murcia.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, señaló que el Ayuntamiento y Cetenma «han sido socios constantes en todos los proyectos transformadores del municipio, desde la eficiencia energética hasta la innovación ambiental». Añadió que «solo en el último lustro, Cetenma ha participado en el diseño o gestión de una decena de grandes proyectos que suman cerca de 20 millones de euros de inversión en Cartagena», entre ellos el Bosque Romano, Spartaria o los proyectos PIREP en los Cuatro Santos.

Arroyo recordó que «el centro forma parte del HUB de innovación Helix junto con la UPCT y el Ayuntamiento de Cartagena», y subrayó que «contar con centros tecnológicos como Cetenma permite a empresas de cualquier tamaño disponer del apoyo de investigadores y laboratorios que normalmente sólo están al alcance de grandes industrias. Es un motor de innovación y un socio imprescindible en la transformación sostenible de Cartagena».

Una pieza clave

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, destacó «la importancia de los centros tecnológicos como pieza clave en el desarrollo industrial y de la transición hacia un modelo económico más innovador, sostenible y competitivo», dentro del Plan Industrial de la Región de Murcia.

Vázquez recordó que «la Región de Murcia casi ha duplicado su inversión en I+D en la última década, alcanzando los 426,5 millones de euros en 2023», y que «la energía es la columna vertebral del futuro industrial». Además, felicitó a Cetenma por su trayectoria, asegurando que «las bodas de plata de este centro simbolizan la madurez de un proyecto colectivo y el compromiso de toda la Región de Murcia con un futuro en el que la energía, la innovación y la sostenibilidad avanzan de la mano».

El acto incluyó la participación del presidente de Cetenma, Ricardo Egea, el rector de la UPCT, Mathieu Kessler, y una conferencia del entrenador de tenis Toni Nadal.