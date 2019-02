Los cereales mantienen el crecimiento del Puerto ante la menor salida de gasóleo

Segado: «Hay que trabajar más para seguir creciendo»

Joaquín Segado

«En 2018, el Puerto consiguió el segundo mejor resultado de su historia, algo que no ha sido del todo fácil», aseguró su presidente, Joaquín Segado, quien explicó así la receta de éxito: «La política llevada a cabo en los últimos años de diversificación de los tráficos, la captación de nuevas mercancías y la intensa labor de promoción, además de tener unas tasas muy competitivas, nos ha llevado a alcanzar estas cifras de consolidación». Pese a los buenos resultados obtenidos durante los últimos ejercicios, Segado cree que no se puede bajar la guardia. «No nos conformamos, de ahí que debamos seguir trabajando para seguir creciendo. El objetivo es ser una infraestructura dinámica que se renueve y adapte a los cambios constantes que se hay en los tráficos marítimos y ser un puerto de referencia en todo el Mediterráneo, pero no solo de mercancías, sino también en materias como el medio ambiente o la responsabilidad social corporativa».