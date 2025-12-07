El centro de la ciudad, el Mar Menor y la zona oeste concentran las viviendas unipersonales en Cartagena

En los últimos años, el número de hogares unipersonales ha crecido de forma considerable en España, llegando situarse en segundo lugar, con un 28% ... del total, separados por tan sólo un 1% de los compuestos por dos personas, que están en el 29%. Según los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística en su Atlas sobre la Renta de los Hogares de 2023, esta tendencia se mantiene a alza en la Región, donde ya son el 23% de viviendas construidas.

Pero, tal y como explica el profesor del grupo de investigación de Envejecimiento, Bienestar y Vulnerabilidad de la Universidad de Murcia Marcos Bote, el caso de Cartagena es singular, ya que la media municipal ronda el 17%. «El porcentaje de barrios unipersonales es especialmente bajo en Cartagena, ya que no llega al 20%. Está incluso por debajo de la media autonómica, que se sitúa en el 23% y, por supuesto de la nacional, que está ya en el 28%», afirmó. En este sentido, Bote recordó que la previsión nacional es que, «al final de esta década el hogar unipersonal supere al de dos personas, que es actualmente el mayoritario».

A pesar de esto, Cartagena va con un poco de retraso en esta modalidad de hogar, ya que según Antonio León, propietario de la inmobiliaria Cartagena Homes, «es una tipología que se empieza a utilizar de 20 años a esta parte, hasta hace 10 o 15 años ni se construían. En Cartagena lo más común sigue siendo la vivienda de tres habitaciones y, aunque cada vez es más difícil, también de cuatro».

La media general de la ciudad está por debajo del 20%, lo que la sitúa más de 3 puntos por debajo de la Región y 8 de España

Aunque el cómputo global es más bajo que en el resto del país, en el municipio de Cartagena concentra la mayor parte de las viviendas de este tipo en tres áreas muy concretas: el centro de la ciudad, la zona oeste y, muy especialmente, las localidades costeras del entorno del Mar Menor, cuyo porcentaje supera el 50% en La Manga. Sobre este último caso, Antonio León afirmó que tiene una explicación que nada tiene que ver con los cambios sociales. «En la zona de la costa, el hecho de que haya más viviendas unipersonales se debe a la especulación. Los promotores decidieron que, como en su mayoría son viviendas temporales para los meses de verano, en el espacio donde se construía una casa ellos hacían cuatro. En verano, en esas casas encuentras familias, pero para vivir todo el año las alquila una sola persona o, a lo sumo, una pareja», explicó.

En cuanto a la zona oeste del municipio, en localidades como El Portús, Galifa, Perín y los Puertos de Santa Bárbara, la media de casas en las que vive una sola persona se mantiene en el 38,2%. Una de las variables por las que se ve afectado este sector es la despoblación de las zonas rurales ya que, a pesar de conformar uno de los distritos de mayor extensión de territorio, la tasa de población que concentran estos pueblos sigue siendo una de las más bajas.

El casco urbano cuenta con la oferta más amplia de pisos para un habitante único y suelen ocuparlos solteros o mayores

El siguiente porcentaje más alto de casas unipersonales se encuentra en el centro de la ciudad, con un 38%. «La mayor parte de las viviendas unipersonales que ofrecemos están en el casco urbano y las suelen ocupar personas mayores, sobre todo mujeres viudas que buscan una casa más pequeña, solteros y estudiantes. Aunque es complicado que un alumno se las pueda permitir porque por menos de 500 o 600 euros no encuentras ninguna», aseguró León.

El profesor Marcos Bote coincide con este agente inmobiliario en que las viviendas del centro suelen estar ocupadas por personas mayores. «Es normal que en las casas de los cascos urbanos vivan personas mayores porque los precios eran más bajos cuando ellos las adquirieron. Hace 40 años era menos complicado adquirir un piso en el centro que ahora», informó.

Con respecto a la población mayor que vive sola, los datos de Servicios Sociales sitúan el porcentaje más alto en Los Dolores, Los Patojos, El Algar, Alumbres y el centro. Desde esta concejalía se trabaja estrechamente con los mayores del municipio, a través de los propios clubes, la red sociocomunitaria y el programa que lucha contra la soledad no deseada.

Otros modelos de convivencia

Una de las medidas que podría haber inclinado la balanza en favor de las casas para una sola persona es el Decreto Ley de Vivienda, presentado por el PP y que fue tumbado en la Asamblea Regional el 31 de octubre, ya que ese texto «tenía en cuenta nuevos modelos de convivencia, como el 'cohousing' y el 'coliving'. Esto significa que un edificio cuyas viviendas tienen entre tres y cuatro habitaciones se puede convertir en viviendas de 'cohousing'. Además también incluía la vivienda asequible que implica que, fijando un tope de precio, se pueden transformar en hogares oficinas y bajos comerciales en un plazo de dos meses. Algo que podría aumentar el número de viviendas unipersonales».

En este sentido, María Trinidad Herrero, directora del Instituto Universitario de Investigación en Envejecimiento, comentó que «lo que ocurre es que la mayor parte de los pisos están pensados para familias, pero ahora esto está cambiando para adaptarse a la sociedad actual. Creo que es importante que tengan la dimensión, la luz y la belleza que tenga la persona que la va a habitar. Las viviendas unipersonales son algo que con la pandemia se ha desarrollado más».