La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Distribución por barrios del porcentaje de personas que viven solas. LV

El centro de la ciudad, el Mar Menor y la zona oeste concentran las viviendas unipersonales en Cartagena

En las localidades de costa, especialmente en La Manga, es donde se encuentra un mayor número de personas que viven solas

Eva Cavas

Domingo, 7 de diciembre 2025, 07:32

Comenta

En los últimos años, el número de hogares unipersonales ha crecido de forma considerable en España, llegando situarse en segundo lugar, con un 28% ... del total, separados por tan sólo un 1% de los compuestos por dos personas, que están en el 29%. Según los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística en su Atlas sobre la Renta de los Hogares de 2023, esta tendencia se mantiene a alza en la Región, donde ya son el 23% de viviendas construidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encapuchados asaltan otro comercio 24 horas en Murcia armados con pistolas y mazas
  2. 2 Una nueva discoteca para revitalizar el ocio nocturno de Murcia: «El centro está imposible»
  3. 3

    Inquietud por los mensajes y patrullas contra personas sin hogar en el barrio murciano de El Carmen
  4. 4 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  5. 5

    Una nueva pasarela peatonal sobre el río Segura unirá los dos grandes parques
  6. 6

    Las tres semanas sin clase de un autista severo en Murcia: «No podemos más»
  7. 7 El rastro del Citroën C5 que llevó hasta los cuerpos de José Patricio y Edwin Guillermo
  8. 8

    Salud consuma su veto a su ex director gerente Asensio López y opta por otro coordinador en La Unión
  9. 9

    La huelga de médicos en plena epidemia de gripe amenaza con saturar la próxima semana el sistema sanitario
  10. 10 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 6 de diciembre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El centro de la ciudad, el Mar Menor y la zona oeste concentran las viviendas unipersonales en Cartagena

El centro de la ciudad, el Mar Menor y la zona oeste concentran las viviendas unipersonales en Cartagena