El centro de Cartagena acogerá al menos 13 barras de bares durante la 'Tardebuena' y la 'Tardevieja'

LV Cartagena Jueves, 20 de noviembre 2025, 21:52

La Asociación Profesional de Empresarios de Hostelería de Cartagena y su Comarca (Hostecar) culminó este jueves el proceso de tramitación de barras exteriores para las celebraciones de 'Tardebuena' y 'Tardevieja', que tendrán lugar los próximos 24 y 31 de diciembre. En total, desde la patronal se gestionaron 13 solicitudes, la mayoría de ellas pertenecientes a establecimientos ubicados en el centro de Cartagena.

Desde Hostecar destacaron «la alta participación en el casco urbano y la importancia de estas instalaciones para dinamizar la actividad de los locales durante dos de los días de mayor afluencia festiva del año».

«Estas celebraciones generan un impulso económico clave para el sector hostelero y ayudan a crear un ambiente único en la ciudad. Desde Hostecar hemos acompañado a nuestros asociados en la gestión de las solicitudes para asegurar que todos los trámites se realizaran de forma ágil y correcta», añadieron desde la Asociación.

La instalación de barras durante 'Tardebuena' y 'Tardevieja' está destinada a establecimientos con terraza autorizada o, en casos concretos, a aquellos sin terraza cuando la zona presenta corte total de tráfico, de acuerdo con las bases municipales que ya fueron informadas a los hosteleros. Hostecar animó a los cartageneros y visitantes a disfrutar de estos días con responsabilidad.