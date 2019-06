El centenario del Efesé Manolo Martins 'El Portugués', Manolo Reyes, José Gómez Meseguer, Nicolás López Cuadrado y Leo Gómez, en la ciudad deportiva del Polígono Cabezo Beaza / ANTONIO GIL / AGM TOMÁS MARTÍNEZ PAGÁN Domingo, 9 junio 2019, 09:05

Nuestra trimilenaria ciudad es tan rica en historia que hasta la de su fútbol es para tenerla en cuenta, y precisamente de esta es de la que hoy les quiero hablar. Más específicamente, de la historia del club de nuestros amores, el Efesé, que está de centenario.

Y como no todos los días se cumplen cien años, y como no podía ser de otra manera, el actual presidente, José Gómez Meseguer, y su junta directiva se han volcado con el centenario, realizando en la Ciudad Deportiva Gómez Meseguer, en nuestro Polígono Industrial Cabezo Beaza, una serie de actividades de diferente índole con motivo de dicha conmemoración.

Hace unos días, mientras desayunaba como habitualmente hago en El Carpi, me encontré con Nicolás, Rafa y Nandi, tres grandes forofos del Efesé que se unieron a nosotros para el desayuno. Y así, entre buenas tostadas y un cremoso café cortado en taza, nos pusimos a hablar del hombre que lleva dirigiendo el destino de este centenario club desde 1993, José Gómez Meseguer que, en su juventud jugó en los equipos de aficionados de Sucina y Roldán, aunque con tan solo 22 años colgó voluntariamente las botas al reconocer que no tenía futuro como futbolista, encauzando su afición hacia la gestión y dirección de clubes.

José Gómez Meseguer se ha volcado en la celebración de estos cien años del club de fútbol del Polígono

A los 27 años, ya era presidente del CD Torre Pacheco en la categoría de Preferente, que en los años 75/76 sí que estaba considerada como una categoría fuerte, aunque tuvo que dejarlo enseguida por motivos de trabajo. Pero como el gusanillo aún seguía dentro, a principios de los 80 pasó a ser presidente del CD La Tercia, su lugar de nacimiento. Fueron tres temporadas espectaculares para un pueblo de cien habitantes que contaba con cien socios en su club, durante las cuales se construyó un campo de fútbol, con sus vestuarios y una pequeña grada, que aún perdura.

Después presidió el CD Roldán un par de temporadas a finales de los 80 y, cuando pensaba que su carrera como dirigente de clubes de fútbol había terminado, fue cuando se encaminó con sus amigos Nicolás López Cuadrado, José Moreno Soto y José Nicolás Martínez a ver a José Luis Belda, para trasladarle su ilusión por crear unas instalaciones donde los niños pudieran practicar este deporte que a él tanto le gustaba, naciendo así la ciudad deportiva Gómez Meseguer. Se trataba de la temporada 93/94, y desde entonces hasta hoy muchos han sido los acontecimientos que han ido jalonando este trayecto.

Apoyo municipal

Con mucho trabajo y esfuerzo, y contando también con estupendos apoyos, en el año 2000 el Ayuntamiento facilita los terrenos, y los puntos de agua y luz necesarios para llevar adelante el proyecto. Muchas fueron las personas que ayudaron a Gómez Meseguer en aquellos difíciles comienzos, entre ellas Agustín Guillén Marco (vicealcalde), José Luis Fernández Lozano (concejal) y José Javier Gómez-Vizcaíno (presidente del Polígono). Gracias a todos ellos, el Efesé ya contaba con campo propio.

En el año 2001 se explanaron los terrenos y se iniciaron las obras, en parte gracias al 'pulmón' de Pepe Gómez Meseguer y familia, logrando inaugurar dos campos de fútbol ya en el año 2002. En el 2006 se inauguran las pistas de pádel y dos nuevos campos de fútbol, forjándose así el proyecto de ciudad deportiva que todos tenían en mente.

En estas singulares instalaciones, el Efesé ha ido pasando por diferentes etapas a lo largo de sus años de existencia. Durante algunas de ellas, ha sido filial de los equipos de nuestra ciudad, colaborando con ellos; y más concretamente con el Carthagonova CF, con el que estuvo cinco temporadas durante la época de la presidencia de Florentino Manzano, y posteriormente, durante la etapa del gran presidente que fue Paco Gómez, continuó siendo filial del FC Cartagena hasta que, finalmente, dejó de serlo y se centró en el aspecto formativo, para tratar de sacar futbolistas para la cantera, siempre bajo el patrocinio principal de la UCAM.

Como veíamos que la tertulia se alargaba, quedamos para comer en la ciudad deportiva, en la exquisita cafetería que regenta Manolo Martins, 'El Portugués', extraordinario cocinero que hizo famoso su bacalao a la portuguesa en el Restaurante Las Tejeras a finales de los años 90, que nos preparó un menú degustación por encargo que sirvió en la sala reservada con que cuenta el local.

Empezamos con unos mejillones de buen tamaño hervidos y en su punto justo de sal, seguidos de una extraordinaria tabla de quesos nacionales curados, unas sardinas anchoadas en ensalada y unas tostas de magra con tomate tras las que sacó el plato fuerte, un rabo de toro al estilo de Manolo, con buena salsa y un fondo de vino tinto, todo ello regado con un crianza de Vivancos.

Para terminar, una tarta mascarpone que puso la nota dulce antes de dar paso al mundo del hielo, con un exquisito gintónic de la ginebra cartagenera V Colinas, durante el cual el eje de la conversación se centró en ese pedazo de ciudad deportiva que tenemos a tan solo diez minutos de la Trimilenaria y que no valoramos los Cartageneros; una ciudad deportiva que cuenta con gimnasio, sala de aeróbic, aula de estudio y audiovisual, pista de baloncesto, restaurante-bar, 14 vestuarios, enfermería y sala de fisioterapia, tienda oficial, sala de trofeos...

Equipo de primera

Y si las instalaciones son importantes, el equipo humano que forma la directiva, la dirección técnica, médica y la preparación física lo es aún más. José Gómez, Francisco Gómez, Nicolás López, Francisco Hernández, José M. Marín, Pedro Gómez, Encarnación Gómez, José E. Gutiérrez, Juan Martínez, Antonio Javier Gómez, Leoncio Gómez, José Sánchez, Francisco Javier Muñoz, Trinitario Sánchez, Genaro Zapata, Francisco Martínez e Isidro Sánchez, un equipo perfectamente acompasado que hace funcionar el complicado engranaje de esta ciudad deportiva.

Hoy no podía faltar el comentario sobre el partido con la Ponferradina que tendrá lugar hoy en nuestro estadio, donde se espera que el otro club de la ciudad, el FC Cartagena, lo dé todo para dejar resuelta la clasificación y así lograr el acceso a Segunda A. Y con este deseo acabo, no sin antes terminar con una reflexión que considero oportuna para el momento actual y que pronosticó Ayn Rand hace casi 70 años.

«Cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores; cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino, por el contrario son ellos los que están protegidos contra usted; cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrá, afirmar sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada».