Encuentro entre autoridades y empresarios, este viernes, en la sede del Ceeic. Antonio Gil / AGM

El Ceeic investigará la forma de introducir la inteligencia artificial en los nuevos submarinos

Esta iniciativa, dentro del programa Caetra, busca que las empresas ayuden a la Armada a reducir su dependencia tecnológica de terceros países

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Sábado, 22 de noviembre 2025, 07:41

Comenta

El Ceeic se convertirá en todo un centro de investigación volcado en la búsqueda de nuevas tecnologías. La sede de la institución en Cabezo Beaza ... albergará una aceleradora de proyectos relacionados con la investigación en inteligencia artificial aplicada a la industria naval y de la defensa. Dentro del programa regional Caetra, la entidad dirigida por Nuria Castillo ha sido seleccionada para atraer a esas empresas que, con algo de orientación, formación y medios económicos, podrían ser esa pata de confianza que la Armada necesita y busca para innovar e introducir en sus submarinos, en su Serie S-80, nuevos elementos 'made in Spain' que aminoren la dependencia tecnológica del país respecto de proveedores extranjeros. Todo ello al mismo tiempo que se impulsa la industria y el talento local.

