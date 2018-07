Catorce barrios acumulan obras para mejorar el alumbrado y el asfalto antes de fin de año Una tapa de alcantarillado, rodeada de grietas en el asfalto, en la Avenida Ingeniero de la Cierva del Barrio de San Ginés. / pedro martínez / AGM Calles de mucho tráfico como Peroniño, Ingeniero de la Cierva, Esparta, Alameda y Alfonso XIII precisan de arreglos urgentes EDUARDO RIBELLES Cartagena Lunes, 30 julio 2018, 08:56

Tres paquetes de inversión para asfalto y al menos dos más para alumbrado se encuentran en distintas fases de resolución, para que, entre agosto y sobre todo septiembre, catorce barrios se llenen de operarios haciendo reparaciones que cada vez resultan más necesarias. Especialmente significativo es el cambio de luminarias que prepara el concejal de Infraestructuras, Juan Pedro Torralba, en diferentes fases. En una o dos semanas tiene que estar abierta la ventanilla de recepción de ofertas de empresas interesadas en la sustitución de farolas defectuosas en la Barriada Virgen de la Caridad, en Los Beatos, en Canteras, en Mar de Cristal, en Islas Menores, en La Puebla, en Los Dolores, en El Bohío y en la Barriada Hispanoamérica. El Ayuntamiento proyecta cambiar casi 200.

También lo hará en Los Dolores, donde tiene previsto actuar de manera específica, «Pues a ver si es verdad y empiezan por esta zona», comentó ayer Alberto, al volante de su vehículo, en la calle San Isidoro. Esta y otras travesías que caen junto a la travesía principal de este populoso barrio sufren apagones desde hace años. «Unos días se encienden y otros días no. Debe ser la instalación que no soporta la tensión de que todas funcionen a la vez, no lo sé. Pero da una impresión muy mala y hay noches en las que no ves nada en algunas esquinas», comentó este vecino. En esa zona se combinan las farolas con poste que llega hasta el suelo con otras que están fijadas a las fachadas de las casas de dos o tres pisos. En la calle Subida al Plan hay puntos de luz, cuyas bombillas están destrozadas.

Otra localidad en la que Torralba prepara cambios en el alumbrado es la Media Legua, «Aquí también fallan por la noche las farolas. Nadie sabe por qué», indicó Abdul, en la calle Camino de San Ginés. Las luminarias están unidas, en esta arteria y en las perpendiculares, por un tendido eléctrico que cuelga descuidadamente o está enrollado al aire junto a ellas, sin nada que lo proteja.

El plan permitirá actuar en zonas en las que las farolas se deterioran desde hace años sin recibir atención

El precedente de La Palma

Este plan de recambio de farolas seguirá la estela del que Infraestructuras llevó a cabo en La Palma. «Allí hemos puesto 59 nuevas», aseguró Torralba. Claro que ha tenido que pasar un año y medio desde que se anunció su colocación para que los vecinos las vean en funcionamiento. Los presupuestos participativos del año pasado se retrasaron tanto que esta obra, aparentemente sencilla, sufrió 18 meses de avances y parones sucesivos, hasta que estuvo terminada.

También en la calle Carlos III y en varias del Ensanche (Wssel de Guimbarda y aledañas) se hizo un esfuerzo considerable, el año pasado, para sustituir las bases que sostienen las farolas. En este caso, no fue Torralba quien lo hizo, sino su antecesor como responsable de Infraestructuras, el exalcalde José López, de MC. El objetivo que se cumplió fue el de retirar los que estaban más dañados por los orines de los perros. En algunos casos la oxidación había llegado a poner en peligro la estabilidad de las columnas de sustentación. En Alfonso XIII en pocos días hubo también un cambio de los puntos de luz.

El reasfaltado de calles y plazas y las operaciones de parcheo de baches han sido motivo de tanta o más controversia vecinal que la reparación del alumbrado defectuoso y la sustitución del viejo y averiado. Torralba tiene a sus espaldas dos planes en los años 2016 y 2017, que solo dejaron satisfechos a los vecinos de algunos barrios, como Santa Lucía, y de algunas diputaciones, como Perín.

En los próximos meses, el edil concentrará su atención en el casco urbano, en San Antón, en la Barriada Santiago y en el barrio de San Ginés. «Repararemos calzadas y también aceras», explicó el concejal, acompañado de sus técnicos. En esas actuaciones entran los bordillos con desperfectos y las losas y tapas de registro que estén rotas y desportilladas.

Varias calles de estas demarcaciones piden a gritos una actuación urgente. En el Barrio de San Ginés, destaca la profusión de tramos agrietados que están a punto de hundirse para convertirse en baches, en la calle Ingeniero de la Cierva. Resulta chocante el mal estado general del firme, consolidado desde hace un par de años, en una arteria que conduce a la sede de la Universidad de Educación a Distancia (UNED) y a la Escuela de Hostelería. Girando la esquina está la calle Esparta, en la que el automovilista se tropieza enseguida con profundos baches. La ondulación del asfalto que sufría en el pasado ha sido remediada, pero hay varios hundimientos que persisten. En la Alameda de San Antón, situada al otro lado del ensanche, la calidad del asfalto sigue empeorando. Pero en este caso, los técnicos municipales recuerdan que hay que esperar a la obra de renovación integral de la calzada.

La Alameda y Alfonso XIII

Este proyecto, presupuestado el año pasado en medio millón de euros, no salió adelante por una serie de imperfecciones en su diseño. Entre ellas estuvo no haber tenido en cuenta la presencia de una importante tubería de Canales del Taibilla en el subsuelo y que en el tramo entre Reina Victoria y la Plaza de España hay un aparcamiento subterráneo. También en el caso de la Plaza de Alicante (Paseo de Alfonso XIII) hay prevista una reforma integral que aconseja esperar y no acometer ahora mejoras en el firme.

Por último, en las calle Peroniño y Balcones, el asfalto está cuarteado y hundido. Sin embargo, el Barrio de la Concepción no aparece explícitamente en el plan de reparaciones. Claro que podría entrar dentro de las partidas genéricas de mejora que hay para las zonas este y oeste del municipio, cuyos contratos también tienen que resolverse durante las próximas semanas.