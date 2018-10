Castejón suspende Novo Carthago y pide que la Comunidad revise la recalificación del suelo

Novo Carthago entra de nuevo en punto muerto y, según el equipo de gobierno, su tramitación ha quedado en nada. Tras varias semanas eludiendo la cuestión y solo un día después de dejar sin responder una pregunta directa en el Pleno sobre esta urbanización, la alcaldesa, Ana Belén Castejón, anunció ayer, en el Debate del Estado del Municipio, la «suspensión» de la tramitación de un proyecto que incluye la construcción de 6.000 viviendas, dos hoteles de lujo y un campo de golf al borde del Mar Menor. Además, solicitará a la Comunidad Autónoma que revise el procedimiento que llevó a aprobar definitivamente la modificación del planeamiento y permitió convertir en urbanizable la zona elegida para hacer ese complejo residencial. Asimismo, le pedirá que verifique si el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) que protege la laguna salada fue bien tramitado.

Castejón informó de que aplicará su decisión al amparo del artículo 22.1 G de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ese apartado permite suspender el plazo para resolver un procedimiento como este, cuando para sacarlo adelante «sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional». El equipo de asesores de Castejón indicó que en la aplicación de este artículo se alude al juzgado que decide sobre la investigación penal abierta acerca de la tramitación de la urbanización, y confía en que su decisión la anule, tal y como ve «plausible» la Fiscalía que sucederá.

La suspensión es «determinante» para Castejón y consiste en dejar sin efecto la reparcelación planteada por la sociedad urbanizadora, Hansa Urbana, para sacar adelante un proyecto que vio la luz en 2003. Por aquel entonces, el Pleno municipal aprobó, a propuesta del equipo de gobierno de Pilar Barreiro, del PP, un cambio en el Plan General para recalificar como urbanizable residencial un sector que pasó a llamarse San Ginés-1 (SG-1), pese a tratarse de una zona parcialmente protegida en el entorno del Mar Menor. El proyecto de Novo Carthago se integró en uno más ambicioso, denominado la 'ciudad del golf', con el que el que Barreiro, apoyada por el Ejecutivo regional de Ramón Luis Valcárcel, también del PP, pretendía alfombrar de urbanizaciones la ribera sur marmenorense. En ese paquete, junto a Novo Carthago entró también un 'resort' en la finca colindante de Lo Poyo.

La edil pregunta si hay informe de la CHS sobre la disponibilidad de agua para el complejo

El viento favorable para ambos proyectos cambió en 2006 con la 'Operación Malaya', una investigación judicial contra la corrupción urbanística en Málaga que también salpicó a Lo Poyo, por la relación de algunos de los propietarios del suelo con aquella trama. Valcárcel anunció su paralización, pero tanto la Comunidad como el Ayuntamiento aseguraron que Novo Carthago seguía adelante.

El Gobierno regional debe aclarar si el PORN del Mar Menor gozó de participación ciudadana

Desde entonces, Hansa Urbana ha intentado por todos los medios sacar adelante ese proyecto de reparcelación. Primero presentó uno que fue tumbado por el Tribunal Superior de Justicia, porque obviaba los derechos de una comunidad de regantes como propietarios. Con José López (MC) como alcalde, Hansa Urbana renegoció una revisión del proyecto. López indicó, en 2016, que no podía parar el trámite porque supondría «prevaricar», mientras Castejón, entonces vicealcaldesa, impulsaba en la Asamblea Regional una moratoria de la construcción en el Mar Menor, contraria por tanto a ese desarrollo urbanístico.

Un revolcón en los juzgados

Con Castejón ya como alcaldesa y, sobre todo, con la salida de MC del gobierno y la asunción de las competencias de Urbanismo por parte del socialista Francisco Aznar llegó la decisión de la Junta de Gobierno Local, el pasado 4 de mayo, de detener la tramitación. Así se hizo para pedir a la Justicia que suspendiera el procedimiento hasta que concluyera la investigación judicial por presunta corrupción en los cambios administrativos para permitir hacer realidad Novo Carthago.

La solicitud fue dirigida al Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, el mismo que instruye el caso de las presuntas irregularidades. De hecho, unos días después de la petición municipal, dictó el procesamiento del presidente de Hansa Urbana, Rafael Galea, de tres exconsejeros del Gobierno regional y de funcionarios de la Comunidad por delitos relacionados con la reclasificación ilegal del espacio natural protegido de Lo Poyo.

La decisión del juzgado fue adversa a Castejón, que quedó obligada a suspender por su cuenta el procedimiento. Hansa Urbana anunció una reclamación por daños y perjuicios valorados en 140 millones de euros si le paraba los trámites.

Castejón esperó hasta el Pleno de ayer para anunciar la suspensión de oficio, para que Hansa Urbana no puede reclamar ese dinero. Además dijo que pedirá a la Comunidad Autónoma que «revise las deficiencias» de la modificación urbanística que permitió iniciar ese trámite «sin que se sepa si hay o no, o que pasó, con el informe preceptivo de la Confederación Hidrográfica del Segura» sobre la disponibilidad de agua para la población de ese residencial. Asimismo, la primera edil exigirá que la Comunidad fiscalice también la tramitación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), en entredicho porque no hubo plazo de exposición publica para que alegaran los ciudadanos.