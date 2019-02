Castejón pone «la palabra de Olivo» como garantía de que el Plan Rambla saldrá adelante EDUARDO RIBELLES Miércoles, 20 febrero 2019, 08:14

La alcaldesa, Ana Belén Castejón, admitió ayer que le «basta con la palabra del señor Tomás Olivo» para continuar con el desbloqueo del Plan Rambla, renegociado por ambos en los últimos meses pero sin acordar todavía los plazos a los que obliga la ley para desarrollarlo.

En el próximo Pleno, PP y MC pedirán explicaciones sobre las razones de haber declarado que el convenio urbanístico está vigente. A su juicio, el siguiente paso era cumplir la ley 40/2015 que obliga a fijar un periodo cuatro años, con una prórroga de otros cuatro para hacer allí un vial de acceso urbano y un gran parque. Indicaron que no basta con permitir la entrada de las máquinas y autorizar a Olivo a que construya allí 1.670 viviendas.

«Entiendo que haya gente que aún no se lo crea. Yo sí. El señor Olivo cumplirá su palabra», indicó Castejón. «Como confío en la palabra del señor Olivo, como veo el trabajo de los técnicos, como sé que el desbloqueo va a ser inminente, no me preocupa nada más», dijo.