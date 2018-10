Castejón plantea bonificar la rehabilitación de casas en seis barrios para frenar su deterioro

La rebaja del precio del agua para hoteles pasará por el Pleno

La propuesta de ampliar a todos los hoteles considerados urbanos la rebaja en la tarifa que pagan a Hidrogea por el agua corriente tendrá que pasar por el Pleno. La alcaldesa, Ana Belén Castejón, lanzó esa proposición para que se acogieran a ella los establecimientos pertenecientes a la Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos, en el que no están inscritos todos los establecimientos del municipio. Una moción de la oposición forzó el equipo de gobierno a incluir a más negocios de este tipo y también a admitir que esa medida, que todavía no ha tomado forma, requiere de un debate plenario. El portavoz de MC, José López, lo dejó bien claro en la última sesión ordinaria. Hostecar pretende que en ese debate entre su petición de que la rebaja se extienda también a bares y restaurantes. La propuesta consiste en aplicarle al sector la tarifa industrial y no la doméstica.