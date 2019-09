Castejón pide a López Miras seis veces más dinero para barrios y diputaciones

MC y Podemos echan en falta el coste de las 100 medidas locales

El Gobierno municipal (formado por PSOE, PP y Cs) admitió ayer no ha calculado el coste de las cien «propuestas» de su Programa de Gobierno. Sobre la situación de las arcas, la concejal de Hacienda, Esperanza Nieto (del PP) aseguró que hasta ahora no ha sido necesario solicitar ningún préstamo y que no hay previsto pedir créditos. Respecto a la peatonalización y la creación de una gran área de medio ambiente, que no figuran en el documento, en la alcaldía aseguraron sobre lo primero, que será activada en breve; y sobre lo segundo, que irá al Consejo Local de Comercio. El concejal de este ramo, Manuel Padín (de Cs), indicó a través de un portavoz que no tiene previsto incluir este asunto en la reunión de octubre. El portavoz de MC, José López, criticó la presentación de un «documento vacío» y lamentó «la falta de concreción de las propuestas» y los 100 días de gobierno «perdidos». La portavoz de Podemos-IU-Equo, Pilar Marcos, calificó de «farsa» el programa, porque «no concreta ni los plazos ni las partidas de una sola medida, y además calla desvergonzadamente sobre numerosos asuntos decisivos», como las mejoras en transportes, las exigencias a las grandes empresas contratistas de servicios, la creación de una concejalía exclusiva de medio ambiente y el plan contra la contaminación del aire.