Castejón pide una comisión de seguimiento sobre el Mar Menor en la Asamblea

El presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, consultará el Reglamento de la Cámara y a los Servicios Jurídicos para estudiar la posibilidad que existe de que el parlamento disponga de una comisión de seguimiento sobre el estado del Mar Menor en la que participen de manera constante los alcaldes ribereños.

La propuesta parte de la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, que este miércoles mantuvo un encuentro con Castillo para transmitirle diferentes propuestas. «Me voy con la satisfacción de la gran sensibilidad y compromiso del presidente de la Asamblea con Cartagena», aseguró Castejón tras el encuentro. Para ella, el marco que hay que darle al problema del Mar Menor es el parlamento autonómico respetando las competencias de cada administración, «hay que ver de qué forma se pueden buscar encuentros que sirvan para que el Gobierno regional explique lo que está haciendo, los ayuntamientos podamos analizar y para que entre todos podamos seguir avanzando».

Castejón se interesó por la posibilidad de nuevas reformas del Estatuto de Autonomía. «Después de lo vivido en la anterior legislatura, me veo en la responsabilidad de preguntar cómo se va a articular ese Estatuto para seguir estudiando la peculiaridad de Cartagena en el contexto regional», manifestó. Apuntó que lo que quiere saber es si se va a poner en marcha la comisión especial de Reforma del Estatuto o no. «Cartagena, en proporción a la población que tiene, nunca ha tenido los recursos suficientes. Hablamos de financiación local, inversiones que nunca terminan de llegar a Cartagena, que se estudie su singularidad. No sé si sería la provincia o no, pido que se estudie», explicó.

Castejón también ha citado la ley del Rosell y ha recordado que se aprobó en la Asamblea por unanimidad. Según ha dicho, habría que analizarla para abordar cuestiones como la implantación del servicio de hemodinámica las 24 horas del día, todos los días del año. «Esta legislatura no vale con reuniones unilaterales de alcaldes con consejeros, sino que hay que darle protagonismo a la Asamblea y a los implicados».

La financiación local ha sido otra de las cuestiones que han salido a colación en la reunión. La alcaldesa ha recordado que Cartagena asume competencias impropias por valor de 14 millones de euros. Es por eso por lo que reclama que se ponga en marcha una ley de financiación local.

Por otro lado, sobre la gestión del Ayuntamiento, Castejón indicó que están trabajando para presentar un acuerdo de Gobierno y que ella agotará la legislatura, por lo que estos dos años será alcaldesa y los dos siguientes, vicealcaldesa.